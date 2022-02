Jenže hosté rychle skóre otočili a v první části se oba celky střídaly ve vedení. Druhá čtvrtina se hrála pod taktovkou Brna, ovšem v závěru první půle domácí změnili stav z 33:39 na dvoubodový plus.

Třetí kvartál pardubickému týmu vůbec nevyšel. Na jeho konci ztrácel sedm bodů a v průběhu závěrečného už jedenáct. Následovala stíhačka, která vyvrcholila přestřelkou trestných hodů. Hosté do ní vstupovali v kladných číslech a cennou výhru na horké palubovce uhájili.

Hlasy po utkání

Dino Repeša (trenér domácích): "Byl to velmi zajímavý zápas, hodně fyzický, oba týmy do něj daly maximum. Myslím, že hlavní rozdíl byl v útočném doskoku, hosté měli 13 útočných doskoků a celkově o 5 doskoků víc, zpod koše dali o 16 bodů víc. To pro nás není dobré, musíme být pod košem silnější. Na konci jsme se vrátili z -11 bodů, tým ukázal charakter. V koncovce jsme měli otevřenou střelu za 3 body, ale nedali jsme a Brno proměňovalo trestné hody. Zápas byl 50 na 50, hosté vyhráli a já jim gratuluji."

Petr Šafarčík (hráč domácích): "Prohrávali jsme vyšším rozdílem, dokázali jsme se vrátit zpátky, ale celkově to nebylo dobré. Do zápasu jsme nevstoupili tak, jak jsme chtěli, jak jsme vstupovali do předchozích utkání v posledních týdnech. To, co nás zdobilo - na soupeře jsme vlétli, dokázali jsme si udělat nějaký náskok a ten postupně zvyšovat - tam dnes nebylo. Byli jsme slabší pod košem, na doskoku, v osobních soubojích, byli jsme měkčí než oni, ne tak agresivní. To byl hlavní důvod naší porážky."

Lubomír Růžička (trenér hostů): "Myslím, že vyhrál Basket Brno, ale i obecně basketbal, protože oba týmy daly do zápasu spoustu energie a diváci si přišli na své. Oba týmy prokazují v posledních měsících obrovské zlepšení. Bylo trošku vidět, že Tomáš Vyoral má problémy, nebyl ve své kůži, přesto hrál, klobouk dolů před ním. My jsme si před zápasem řekli, že kdo vyhraje doskok, vyhraje zápas. To byl jeden z atributů, který nám hodně pomohl. Mrzí mě koncovka prvního poločasu, kterou jsme prohráli 0:8, bylo to trošku mementum, co se může stát ve druhé půli. Máme ale širokou rotaci a prakticky všichni kluci se dostali do utkání, za to jsem hrozně rád."

Šimon Puršl (hráč hostů): "Pro nás je to obrovsky důležitá výhra, obzvlášť proto, že díky ní zase odskakujeme Pardubicím o další vítězství. A důležité je i kvůli tomu, že jsme tady hrozně často prohrávali. Zápasy v Pardubicích pro nás byly vždycky těžké, domácí nás nenechávali hrát kolektivně. Dneska jsme to ale převážnou část zápasu zvládli a díky tomu máme tuhle skvělou výhru."

Kooperativa NBL, skupina A1

3. kolo: BK Pardubice – Basket Brno 84:88 (19:16, 41:39, 56:63). Body: Šafarčík 24, Pekárek 11, Walton 10, Vrankovič 9, Vyoral 8, Švrdlík 6, Potoček a Henry po 5, Burda a Svoboda po 3 – Puršl 21, Madden 15, Mickelson 13, Körner 12, Marko 10, Bálint 8, Nečas 5, Půlpán 4. Rozhodčí: Blahout, Salvetr, Linhart. Trojky: 12:6. Trestné hody: 18/16 – 30:22. Doskoky: 33:38. Fauly: 26:20. Diváci: 843.