Třetí sok si vydobyl slavné basketbalové jméno. Beksa vyzve v přípravě Nymburk

Do třetice už by to chtělo výhru,,. Jenže. Další soupeř pardubických basketbalistů v přípravě na novou sezonu je tuhým oříškem. Měli s ním co do činění v dosavadním posledním mistrovském utkání. Ano, jedná se o Nymburk, se kterým Beksa padla v souboji o bronz. Dnes od 17:30 hodin ale proti sobě nastoupí úplně jiné, z velké části obměněné týmy. Svěřenci trenéra Repeši by rádi odčinili prohry s Kolínem (61:66) a z palubovky polského Slasku Wroclaw (84:103).

Pardubičtí basketbalisté ve třetím přípravném zápase vyzvou Nymburk. Do sestavy se vrací Petr Šafarčík. | Foto: Milan Křiček