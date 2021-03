Tuři jdou zpět do boje. Z Ústí nad Labem by moc potřebovali přivézt vítězství

KOOPERATIVA NBL: Šestého března hráli svitavští basketbalisté naposledy, potom je z basketbalového dění vyřadila koronavirová karanténa. Nyní jsou však znovu připraveni naskočit do zápasového kolotoče, který by je měl vynést do popředí nadstavbové skupiny A2. Ideálně na nejvyšší pozici.

Ilustrační foto. | Foto: František Renza