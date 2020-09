Zkrátka, ani jeden z týmů nevstupuje do prvního basketbalového krajského derby této sezony Kooperativa NBL v optimálním rozpoložení.

Sobota 18:00: Dekstone Tuři Svitavy (0/2) – BK JIP Pardubice (1/1)

„Čeká nás další těžké utkání, ve kterém se budeme snažit napravit průšvih z Opavy. Máme co napravovat, musíme se zlepšit na obou polovinách hřiště,“ říká kapitán Svitav Roman Marko. „V obou zápasech jsme dostali 107 bodů, je tedy nutné něco udělat s obranou. V první řadě omezit soupeřův útočný doskok a naše ztráty,“ dodal asistent trenéra Martin Novák. Turům bude nadále chybět Bujnoch a start některých dalších hráčů je ze zdravotních důvodů nejistý.

„„Pro nás to bude zápas především o trpělivosti. Apelovat budeme také na to, že domácí hráče nesmíme pustit do protiútoků a do jednoduchých zakončení,“ zdůraznil před východočeskou bitvou pardubický asistent Adam Konvalinka a zároveň upozorňuje, že utápět se dlouho v pokaženém závěru předchozího duelu prostě nelze. „Jedeme v zápasovém režimu středa – sobota, tudíž nepovedená koncovka proti Ústí nad Labem musí z hlav hráčů velmi rychle pryč,“ burcuje Konvalinka.

Upozornění pro návštěvníky

Vzhledem k nařízení vlády, kdy se na vnitřních akcích omezuje počet stojících osob, budou v prodeji vstupenky pouze k sezení. Všem držitelům permanentek garantuje klub vstup na utkání, a to i permanentkářům vlastnícím vstupy na stání (také pro ně jsou vyhrazena místa k sezení). Stále jsou zachovány dva vchody do haly: severní a jižní. Nadále je povinnost nošení roušek, dodržování rozestupů a a je nutno dbát zvýšené hygieny.