Tuři zvládli těžký boj se Slunetou výtečně, podržela je kvalitní obrana

KOOPERATIVA NBL: Lídr skupiny A2 zavítal do haly Na Střelnici a domácí Tuři věděli, že pouze vítězství jim zachová naději na nejvyšší příčku v nadstavbové části a teoreticky nejvýhodnější startovní pozici do předkola play off.

Dekstone Tuři Svitavy vs. Sluneta Ústí nad Labem (80:68). | Foto: František Renza