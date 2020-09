Jenom o patro výše. Zůstal ve stejné budově. Akorát se přesunul z hráčské kabiny do kanceláře s nápisem sportovní ředitel. Pro zajímavost kousek od původního bydliště jeho maminky… Výhodou mu může být, že zná české basketbalové prostředí jako své botasky. Teď spíše polobotky. RADEK NEČAS už si připsal v nové pozici jeden velký úlovek v podobě Thomase Dunanse.

JE RÁD, ŽE POKRAČUJE

Jaké to bylo probudit se po dvaceti letech ze dne na den na druhé straně postele?

Ono to ale nebylo zničehonic. O mém dosazení na obnovený post sportovního ředitele jsme se bavili s vedením už před začátkem loňské sezony, kdy jsem uvažoval o završení hráčské kariéry. Tím, že sezona skončila předčasně, se můj přechod do křesla urychlil.

Vaše loučení bylo tristní. Poslední zápas venku, v Děčíně, a ještě v hale, kde bylo slyšet spadnout špendlík…

Určitě jsem si nepředstavoval, že poslední zápas odehraji před prázdnými tribunami. Jenže člověk míní a koronavirus mění… Nedalo se s tím nic dělat. Na druhou stranu jsem měl více času proniknout do nové funkce. A také hned začít pracovat. Jako první mě čekala jednání o nových smlouvách s mladými hráči. Takže byl čas na můj přerod už daleko před začátkem této sezony.

Vykonával jste sportovního ředitele ještě před tím, než jste byl uveden do funkce? Kdy se ta změna upekla?

Vykrystalizovalo to v průběhu loňské sezony. Shodli jsme se s vedením na tom, že není jednoduché obstarat všechny náležitosti kolem klubu prakticky ve dvou lidech. Na sportovní úsek nezbývalo už tolik času. Našli jsme společnou notu. Jsem jenom rád, že mohu pokračovat v tom, co jsem dělal celý život.

Do Pardubic jste přišel před pěti lety. Nelimituje vás, že nejste odchovancem klubu?

Myslím, že ze všech lidí, co pracují ve vedení klubu jsem nejvíc Pardubák. Mamka pochází ze sídliště Dukla. Táta byl v Rudé hvězdě Pardubice na vojně a seznámili se tady. Takže jsem vlastně poloviční Pardubák (směje se).

Jaké jsou vaše povinnosti?

Mám na starost celý sportovní úsek, trenéry, hráče, jednání s agenty, sestavování týmu, sportovní filozofii nejenom pro A tým, ale pro propojení s mládeží a kompletní projekt Golden talents. Co se týče rozvoje talentu, tak se jedná o každodenní mravenčí práci. Mladým klukům koordinujeme individuální studijní plány, stravu, zajišťujeme lékařská vyšetření, samostatné i týmové tréninky, zápasovou zátěž.

Všichni vás v českém basketbalovém světě znají. A rovněž váš diář bude zaplněn kontakty. Bude pro vás výhodou, když se volajícím ozve v telefonu: Dobrý den, ahoj tady Radek Nečas?

Co se týče České republiky tak se hodně hráčů po skončení aktivní kariéry pohybuje v basketbalovém prostředí. Tím, že jsem byl dvě dekády u zdroje, mi pomáhá k tomu, že se ten sešitek s kontakty rychle plní. Ať už lidmi z federace nebo jednotlivých klubů. Když je něco potřeba, tak člověk ví, komu zavolat, na koho se obrátit.

A při hovorech si můžete skoro s každým tykat?

O to přeci nejde. Je ale pravda, že basketbalový rybníček v České republice není tak velký, abychom se skoro všichni navzájem neznali.

UNIKUM S ODCHOVANCI

Jak bylo v letošním roce obtížné přivést do Pardubic kvalitní posilu?

Tím, že jsme podepsali slovenského reprezentanta Jakuba Merreše, tak to na pivotu těžké nebylo. Nicméně jsme sháněli ještě křídlo. Viděli jsme hodně amerických hráčů. Jenže pak nebylo jisté, jestli je k nám pustí. Přeorientovali jsme se tedy na evropské hráče. S některými už jsme jednali téměř ve finální fázi. Pak se to znovu otevřelo Američanům. Jsem rád, že jsme dotáhli příchod Thomase Dunanse. Výborně zapadá do naší mozaiky. Je nebezpečný na obou polovinách hřiště, navíc univerzál, jakého jsme v týmu neměli.

Dlouho jste pardubické fanoušky napínali. Proč jste „udělali“ Dunanse až krátce před zahájením sezony?

T.J. má ve Státech syna a potřeboval vyřešit nějaké záležitosti. Poprosil nás, jestli by mohl odletět později. Některé letecké společnosti si vyžádaly podklady od pasažérů, prodaly letenky a ve finále nevzaly hráče na palubu, aby je přepravily do Evropy. Podmínkou příjezdu zahraničních hráčů byl test na covid. Jeden museli podstoupit v USA, druhý v České republice. V Americe se to zkomplikovalo a unikla mu tak jedna letenka, museli jsme přebukovávat.

Jinými slovy jste velkou rybu drželi v síti, jenom jste s ní nechtěli vyjít na veřejnost.

Byly tam náležitosti, které se musely podřídit tomu, kdyby něco neklaplo. Například kdyby se musel jeho příchod posunout. Nemohli jsme s tím vyjít, pokud to nebylo definitivní.

Jak se cítí člověk v nové, navíc tak významné roli, když mu mizí z kádru jeden zkušený hráč za druhým? Nevstávaly vám vlasy hrůzou, když Beksa o kvalitní materiál spíše přicházela?

(pousměje se) Zkušenost možná odcházela, ale podařilo se nám najít společnou řeč s mládím. Zajistili jsme smlouvy u deseti odchovanců klubů. To je podle mého unikum v dnešním profesionálním sportu. Jsme rádi, že chtějí kluci u nás zůstat. Vedli jsme s nimi hodinová jednání na téma jejich role v týmu. Chceme po nich změnu v podobě větší konkurenceschopnosti. Klademe důraz na to, aby se oni sami se snažili zlepšovat.

Nemůžete ale přeci chtít po mladých hráčích, aby táhli tým, co říkáte?

Určitě nemůžeme stavět na mladých. Oproti minulým sezonám je tady změna. Už nemáme v týmu více zkušenosti a méně mladí. Na druhou stranu mě zaráží, že v České republice je čtyřiadvacetiletý kluk považován za mladého hráče. Jinde v Evropě už táhnou své týmy. My jich máme také několik a bude jen na nich, kdo hozenou rukavici zvedne.

AŽ NEČEKANÉ NABÍJENÍ

Příprava se Bekse výsledkově vůbec nepovedla. Jaké to bude v sezoně?

Ano, co se týče výsledků, nebyla příprava ideální. Zaznamenali jsme hodně proher, ale přičítám to na vrub tomu, že jsme i mladým hráčům dopřávali obrovského prostoru. Chtěli kluky odměnit za to, jak dřeli v přípravě, protože někteří z nich se v sezoně na palubovku tolik nedostanou.Trenéři si mohli také vyzkoušet různé varianty hráčů, co by mohlo fungovat a co ne. Máme rezervy o kterých víme, na kterých budeme pracovat.

Znamená to, že jste podobně jako třeba u dětských kategorií neřešili výsledky?

V přípravě bych opravdu neřešil tolik výsledky jako předvedenou hru. Měli jsme nějaké výpadky, hlavně v obraně. Chyběla komunikace, kterou nemohou obstarávat dva hráči. Čím dříve si na to ostatní zvyknou, tak budeme schopni držet konstantní výkonnost nejen na útočné polovině. V přátelských zápasech jsme vždycky dostávali hodně bodů.

Nemáte tendence radit při zápasech trenérům? Umíte udržet jazyk za zuby?

Snažím se být na všech zápasech i trénincích. Bavíme se spolu průběžně. Komunikace je důležitá, ale koučování nechávám plně na nich.

Jaké jsou cíle vedení klubu pro tuto sezonu?

Jednoznačně postup do nadstavbové skupiny A1. Chceme být konkurenceschopní pro každého soupeře. Tým na to máme. Tedy, když se bude sezona odvíjet tak, jak má a vydrží zdraví. Každým tréninkem bude předváděná hra taková, že se výsledky dostaví.

A vaše osobní?

Chci být nápomocen trenérskému štábu. Chci se podílet na rozvoji mladých hráčů. Je to pro mě obrovská výzva. Musím říct, že mám velkou radost, když se jim v zápase něco podaří. Až nečekaně mě to nabíjí. Přeji si, aby se náš tým držel v tabulce na co nejvyšších pozicích.

Pardubice vždy platily za ambiciózní klub. Zůstává to i pro následující sezonu?

(vypálí) Na tom si nic nemění. Na druhou stranu celá soutěž, respektive týmy jsou zatím pro nás velkou neznámou. Hodně jich stále vyčkává, s kým sezonu odehraje. Jestli na poslední chvíli angažují cizince, nebo si vystačí s mladými.

Je reálná medaile?

Chceme se držet nahoře. Medaile i nejvyšší příčky jsou cílem každého týmu. Nebudu zastírat, že pro nás ne. Postup do skupiny A1 je primárním cílem. Ale myslím i na to, že můžeme bojovat ještě o vyšší pozice. A teď Deník napíše, že Beksa myslí na medaili…

Zdroj: Archiv

BEKSA V.I.P.

Předseda představenstva Pavel Stara: Rozpočet našeho klubu rozhodně nebude navýšen, ale ani ponížen

„Loňskou sezonu jsme zvládli. Máme fiskální rok do konce června. Je tam mírná ztráta, co se týká účetní závěrky, nicméně z pohledu cash flow se to ustálo tak, abychom mohli do nové sezony vstoupit bez větších závazků. Kvůli koronavirové krizi máme obrovský respekt, k tomu co se ve společnosti děje. Jedná se o velký útok nejen na basketbal, ale celý sport. Obecně profesionální a pak se to penetruje dolů. Jsme součástí branže, které se to dotýká hodně. A nemám na mysli jen ekonomiku. Situace je velmi vážná, očekáváme velmi vážnou sezonu.

Nebojíme se jí po stránce sportovní. Tam jsme pevně zakotvení. Také díky stabilitě managementu, který jsme ještě více posílili. Chceme předvádět ve všech činnostech to nejlepší, co máme v genech našeho klubu. Obáváme se ale věcí, které neovlivníme a které ovlivňují ekonomiku. Proto jsme zvolili střídmou cestu rozpočtu, což se projevilo rovněž do složení mužského týmu. Chceme totiž po této sezoně zůstat zdravou společností i po finanční stránce. Díky městu, kraji a našim dalším partnerům se daří rozpočet naplňovat. Ano, máme nějaké výpadky. Jsou to hlavně činnosti, kterých se covid dotkl nejvíce. Díky dlouhodobým partnerstvím se nám daří rozpočet plus minus naplňovat. Vzali jsme ho velmi konzervativně. To znamená, že určitě nebude navýšen, ale ani ponížen.

Přejeme si, abychom jako basketbal novou sezonu zvládli. Hlavně, aby se odehrála. V momentě, kdy se zastaví, nastane opravdu velký problém. Problém, který nebudeme umět asi řešit. Když se nehraje, nejsou plnění, vůči partnerům, lidi nemohou do hlediště, přichází se o příjmy. Skutečně se jedná o velký strašák, který budí ze spaní všechny manažery v této republice. Sport je důležitou součástí společenského života, atmosféry i psychologie společnosti, tak věřme tomu, že případně i stát se k tomu postaví čelem.

Jinak si přeji, aby náš tým prokázal hlad po dobrém basketbalu. Abychom dostali do hlediště co nejvíce diváků, pokud možno v těch omezení, která jsou.“

Generální manažer pardubického basketbalového klubu Martin Marek: Alfou i omegou je rozvoj talentu

„Máme v plánu držet se filozofie, kterou jsme si určili před loňskou sezonou. Chceme dál budovat týmovou identitu. Pracovat primárně s českým základem a jasným trenérským vedením. Chceme tvořit tým s perspektivou tří a vícero sezon. Vypuknutí koronavirové krize přineslo na hráčském trhu několik abnormalit. Nejdříve nejistota s působením cizinců a poté roztočení platové spirály pro české top hráče. Na tomto poli jsme utrpěli ztráty. Nicméně se nehodláme těchto dostihů účastnit. I za cenu ztrát do budoucna.

Zdroj: ArchivKrize a nejistota v celé naší branži nás utvrdila v tom, že soustředění se na rozvoj vlastního talentu, daleko agresivně vyhledávání a rekrutování nového talentu v České republice, je správnou cestou. Musíme se ještě více tomu přizpůsobovat v naší organizaci. Rozpočtově, tréninkovým procesem i personálně. Jsme rádi, že se nám podařilo vytvořit pozici sportovního ředitele. Radek Nečas má v kompetenci celý sportovní úsek, trenéry, hráče, jednání s agenty, sestavování týmu, sportovní filozofii nejenom pro A tým, ale také pro propojení s kompletním Golden Talents.

Cíle v lize jsou následující: výsledkově půjdeme postupně tak, abychom zakotvili ve skupině A1. Důležité jsou pro nás rovněž interní cíle jednotlivých hráčů. Díky tomu, že se od března nehrálo, naskytlo se mnoho prostoru každému se poctivě věnovat. Nastavila se jim individuální křivka progresu. Rozvoj talentu jsme si rozfázovali mikrocykly. Bude to alfou a omegou, aby se náš klub posunul.“

Hlavní trenér Kenneth Scalabroni: Každý hráč si najde tu svoji roli a my budeme dobrým týmem

„Sezonní příprava byla docela intenzivní. Hodně jsme běhali, posilovali, trénovali v hale. Všechny součásti přípravy jsme snažili dělat ve velké intenzitě.

Pro tuto sezonu máme hodně jiný tým. Ztratili jsme čtyři důležité hráče. Přišli jsme o loňského kapitána Radka Nečase, Viktora Půlpána, Ozrena Pavloviče a Ondřeje Kohouta. Největší výzvou tak bylo zapracovat nové hráče a připravit je na role, které by měli plnit. Víme ale, že se bude jednat o proces, který potrvá nějakou dobu. Tři noví hráči Thomas Dunans, Jakub Merreš a Petr Heřman jsou charakterově velice dobrými lidmi. Všichni makají a mají kvality, které mohou pomoci týmu.

Zdroj: ArchivDunans je tady teprve dva týdny, potřebuje čas, aby si zvykl. Je to hráč, který může hrát na vícero pozicích. Jedná se o výborného atleta, dokáže bránit i skórovat. Není sobecký. Když vidí volného spoluhráče, tak mu pošle míč. Zapadá do našeho týmu i jeho konceptu.

Merreš je mladý, hodně hladový hráč. Výborný atlet, fyzický, silný. Chtěl do klubu, kde by měl více zodpovědnosti a vyšší konkurenci.

Petr Heřman se do Pardubic vrací. Zdobí ho dobrá fyzická forma. Tvrdě pracuje, snaží se najít cestu do týmu.

Musím ještě zmínit tři pardubické odchovance Josefa Potočka, Michala Svobodu, Michala Svojanovského. V přípravě dostali obrovský prostor a udělali pokrok, který jsme od nich očekávali. Svojda je v týmu nováček. Pro nás je důležité, že se zavázal klubu na tříleté období. Přijal výzvu posunout se dál. A my ho hodili do rybníka, aby plaval. Bude krýt záda Tomáši Vyoralovi.. Náš úkol je tlačit ho dopředu. Já osobně mám s mladými hráči hodně trpělivosti. Důležité je, že chtějí v našem klubu být. Pracují na sobě a to nám dává sebevědomí, že se budeme zlepšovat.

V sezoně půjdeme do každého zápasu, s tím že chceme vyhrát. Hezky se to říká, hůř provádí na hřišti. Navíc to samé plánuje soupeř. Nemám pochyby o tom, že v průběhu sezony si každý hráč najde svoji roli a my budeme dobrým týmem.“