Musíte s námi počítat! Pardubičtí dlouháni poslali svým soupeřům důrazný vzkaz. Šestého místa ve skupině A1 už se na 99,9 procent nezbaví, nicméně ve čtvrtfinále aby se „trojka“ začala klepat. Také proto, že Beksa nastupuje v nejsilnějším složení a její klíčoví muži hlásí formu. Střelecký apetit Východočechů odneslo na svém vlastním písečku Brno. Konvalinkovci ho zdemolovali 117:96.

66 BODŮ VE DRUHÉ PŮLI

Celkový součet 213 bodů. Takovouto kanonádu kolikrát nevidí v NBA či čínské lize, kde se hraje o dvě minuty na čtvrtinu více. A výsledek z pod Špilberku může směle konkurovat nejbodovějším evropským ligám v Dánsku a Švédsku. Už po prvním poločase nevěřil český divák svým očím. na ukazateli skóre svítilo 56:51 pro Brno.

„V první půli byli domácí agresivnější. My jsme hořeli v návratu do obrany, i přesto jsme dali přes padesát bodů a tím se udrželi v kontaktu,“ podotýká trenér Adam Konvalinka. Ale co se dělo po přestávce? Pardubičtí by se snad trefili i z tamního výstaviště… Dali 66 bodů a inkasovali „jen“ 40. „V druhé půlce jsme se zaměřili na obranu, což se povedlo,“ říká kouč.

UŽ VÍ, JAK NA ZÓNU

Statistiky jeho týmu byly úchvatné. Zastínily i premiéru českého reprezentanta Blake Schilba v dresu USK Praha. Posuďte sami: střelba za dva body 64,3 a za tři body 60,9 procenta a k tomu hned osm dvouciferných střelců:

„Měli jsme výbornou úspěšnost střelby, ale šli jsme si za tím. V nějakých momentech jsme měli štěstí, protože nám padly až neuvěřitelné střely. Ale vybrali jsme si to minule doma s Kolínem, kdy jsme měli trojky deset procent. V Brně se nám to vrátilo,“ poukazuje Konvalinka na fakt, že zatímco Geosan inkasoval jen dvě trojky, tak Brno čtrnáct.

„Nemůžeme ale spoléhat na to, že budeme mít trojky v každém zápase. Je to pro nás skvělá výhra, mohli jsme rozložit minuty, ale v naší hře je spousta věcí, na kterých musíme pracovat,“ dodal.

Je tu ještě jedno pozitivní zjištění. Beksu nezastavila ani zóna. Na rozdíl od zápasů na USK, s Opavou i Kolínem,

„Je pravda, že nás soupeři změnou obrany vyváděli z míry. Ukázali jsme si nějaké věci na videu, pracovali jsme na trénincích a v Brně jsme se s tím popasovali dobře,“ konstatuje Konvalinka.