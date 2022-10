První liga mužů měla na programu 3. kolo a pardubičtí mladíci si zajeli pro první porážku v soutěži do Opavy. Domácímu béčku de facto darovali úspěch, když totálně „zbabrali“ první tři čtvrtiny ve kterých dali jen 28 bodů, aby v té poslední jich nastříleli 32! Těžko to chápal i trenér Bohunický: „Kluci měli za sebou těžký středeční zápas extraligy U19 s GBA (prohráli ho 67:68) a zřejmě se jim v hlavách honily myšlenky na nadcházející další dva zápasy extraligy, které museli vyhrát. Po přestávce se hra zvýšila bojovnost a v poslední čtvrtině se nám podařilo částečně zkorigovat skóre, ale na obrat už to nestačilo. Vyzdvihl bych výkon Jakuba Nováka.“