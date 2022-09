V Havířově měla Studánka razantní vstup do utkání a ve 13. minutě vedla rozdílem 20 bodů. Po přestávce na chvíli dovolila domácím přitáhnout se na pět bodů, ale to bylo vše, co Havířovu povolila. V Olomouci to bylo přesně naopak. Pardubické hráčky daly v první desetiminutovce jen sedm (7 !) bodů a prohrály jí 7:21. Z tohoto marastu se pak už nevyhrabaly a byla z toho zbytečná porážka.

Ve stejné soutěži mužů si „pardubické béčko“ připsalo druhou výhru. Souboj se Snakes byl velmi vyrovnaný a rozhodl se až v závěrečných třech minutách. V nich v hale na Dukle domácí tým definitivně otočil skóre. Tahounem ostravského celku byl nestárnoucí Stehlík, bývalá opora NH Ostrava. V domácím týmu zářil Tomáš Dvořák.

Letošní premiéru si odbyla i druhá liga mužů a stoprocentní zisk si připsala Tesla Pardubice.

1. liga mužů: BK Vividbooks – Snakes Ostrava 80:75 (45:41), Dvořák 26, Mrázek 10, J. Novák, T. Novák po 8, Suchomel 6, Folta, Pluhař, Simonides po 5.

1. liga žen: BK Havířov – BK Studánka 66:82 (27:43)? Tabačková 26, Brožová 16, Vlachová 13, Kusá 12, Medová 6, Rohlenová 5, Pavlíčková, Vojtová po 2. SK UP Olomouc -BK Studánka 70:54 (39:25), Vlachová 19, Tabačková 14, Vojtová 10, Kr. Šotolová, Kusá po 4, Medová 2, Pavlíčková 1.

2. liga mužů: CZ ACADEMY – Tesla Pardubice 64:66 (28:28), Roub 27, Němec 15, Nalevanko 13, Večeřa 6, Rovenský 3, Brožek, Provazník po 1. Sokol Vyšehrad – Tesla Pardubice 61:70 (27:40), Němec, Roub po 22, Brožek 7, Provazník 6, Nalevanko 5, Rovenský, Večeřa po 4. Sj BK Litoměřice B – BVK Holice 75:66 (39:30), Žaba 17, Vlček 16, Ulrych 14, Pluhař 12, Bartheldi 7. BK Brandýs nad Labem – BVK Holice 74:72 (36:32), Ulrych 19, Žaba 18, Trojan, Vlček po 14, Bartheldi 5, Pluhař 2.

Celostátní liga kadetek U17: Biž. Jablonec nad Nis. - BK Studánka 39:80 (25:40), BSK TJ Jičín – BK Studánka 65:51 (34:34).

Liga mladších žáků U14: BK Vividbooks – BK Brandýs nad Lab. B 105:31 (51:15), Paulíček 28, Horák a Hemerka po 16. BK Vividbooks – BK Brandýs nad Lab. A 79:44 (53:15), Hemerka 20, Paulíček 14, Horák 10.

Liga mladších žákyň U14: BK Trutnov – BK Studánka 9:97 (5:55), Matějková 23, Jelínková 12, Janovská, Váňová, Procházková po 10. BSK TJ Jičín – BK Studánka 64:67 (31:29), Matějková 14, Ciprová 11, Procházková 10.