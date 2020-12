16. kolo základní části Kooperativa NBL:

BK JIP Pardubice (6/10) vs. BK Olomoucko (1/13)

úterý 29. 12. v 17:30, SH Dašická

Komentář asistenta trenéra Adama Konvalinky:

“Pro nás musí být výstrahou útočná letka Olomoucka, protože spousta hráčů je schopna úspěšně střílet z dlouhé vzdálenosti. I po Palyzově odchodu je Olomoucko hodně nebezpečné z tříbodového prostoru: Pekárek, Váňa, Kouřil… My bychom naopak měli mít velkou převahu pod košem a na doskoku, doufám, že z ní budeme těžit. V nedělním utkání v Děčíně jsme kromě první čtvrtiny ukázali, že jsme schopni dobře bránit. Věřím, že si to přeneseme i do dalšího zápasu, ale že v něm začneme takhle dobrou obranou hned od začátku. Na obraně jsme hodně pracovali a v Děčíně se to projevilo, jen doufám, že v následujím utkání bude znát další progres v tom, že nebudeme dobře bránit jen 30 minut. Budeme se chtít odrazit od kvalitní obrany, sbírat balóny na doskoku a chodit do rychlých protiútoků.”

Komentář hráče Prokopa Slaniny:

“Uvědomujeme si důležitost utkání, ale my jsme motivovaní každý zápas, ať se vyhrává, nebo prohrává. Samozřejmě ale všichni chceme zlomit sérii porážek. Škoda, že jsme to nedokázali v Děčíně, teď se musíme co nejlépe připravit na Olomoucko a podat lepší výkon, abychom vyhráli.”

Absence:

Jakub Merešš - nenastoupí (bude spolukomentátorem utkání)

T. J. Dunans - nenastoupí

Michal Svojanovský - nenastoupí