Hororový začátek. Pardubičtí příznivci museli být na prášky: 0:2, 0:5, 0:7, 0:9, 0:11. V koši Beksy končily dvojky, trojky i trestné hody. Hostující kouč Repeša si vzal time out a od té doby jeho svěřenci už jen stahovali. Rychle z dvojciferného manka 7:17 na dva body. Poté domácí znovu výrazněji odskočili, ale pardubičtí čahouni se jich drželi na dostřel. V závěru první půle se po minišňůře 6:0 poprvé ocitli ve vedení.

Beksa posiluje. Na pomoc do konce sezony přichází ukrajinský rozehrávač

Naopak ve třetím kvartálu byli po většinu času v plusu hosté. Nejvíce o šest bodů (66:60). V úvodu závěrečného dějství Opava dvěma trojkami obrátila kormidlo na svoji stranu. Beksa ovšem kontrovala a oba celky se střídaly ve vedení. V koncovce měli více štěstí domácí basketbalisté, rozhodující akci v podobě koše s faulem a proměněnou šestkou sehrál Šiřina. Na opačné straně barikády zaujal patnácti body ukrajinský novic Šundel, který naznačil, že by mohl být platnou posilou.

Kryštof Vlček, asistent trenéra BK Opava: Pro diváky to bylo atraktivní utkání. My jsme rychle vedli, ale pak jsme vyrobili několik chyb a Pardubice do poločasu otočily skóre ve svůj prospěch. Naši hráči v závěru na soupeře přitlačili a strhli vítězství na naší stranu.

Jakub Slavík, křídelník BK Opava: Šťastná výhra, která se počítá. Pro fanoušky zajímavé utkání. My vyráběli chyby, které Pardubice využívaly. V závěru jsme hodně tlačili a to přineslo ovoce, výhra je doma.

Dino Repeša, trenér BK Pardubice: Přijeli jsme bez dvou zraněných hráčů a třetí se zranil po dvou minutách hry. Domácí vedli 11:0, ale udělali jsme nějaké změny a zbytek utkání už byl hodně vyrovnaný. Vrátil se do hry Šafarčík a také nový hráč Šundel byl přínosem. Netrefili jsme několik otevřených střel a také sedm trestných hodů, což byl důvod prohry.

Matěj Burda, rozehrávač BK Pardubice: Domácí byli v závěru šťastnější. Utkání bylo vyrovnané a někdo musel vyhrát. My jsme několikrát netrefili z pole a to rozhodlo o výsledku.

Skupina A1, 13. kolo:

BK Opava – BK Pardubice 88:86 (22:19, 48:49, 65:68). Body: Šiřina 22, Markusson 17, Zbránek 10, Gniadek 10, Slavík 9, Klečka 7, Jurečka 5, Kvapil 4, Kouřil 4 – Vyoral 20, Šundel 15, Šafarčík 15, Henry 14, Švrdlík 10, Walton 9, Burda 3. Rozhodčí: Hruša, Kurz, Vondráček. Fauly: 20:21. Trestné hody: 19/16 – 13/6. Trojky: 4:12. Doskoky: 40:35. Diváci: 744.

V pátek 1. dubna sehrají Pardubice předposlední duel dlouhodobé části v Brně (17:00).