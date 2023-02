O víkendu se dohrála základní část první ligy basketbalistů. Ve skupině Východ nezaváhali Tuři Svitavy, kteří vyhráli všech 18 utkání a zamířili do finálové skupiny, ze které vzejde kandidát na účast v příštím ročníku KNBL. Pardubický BK Vividbooks obsadil ve skupině Východ 8. místo a čekají ho boje o udržení ve skupině o 13, - 20. místo. Pardubický tým se rozloučil se skupinou Východ porážkou v Novém Jičíně. S velkým favoritem, který se Svitavami postupuje také do skupiny o postup, se naši mladíci převapivě drželi hodně dlouho. Ještě ve 34. minutě to bylo jen 70:67 pro NJ, ale pak se hostům zasekla střelba a domácí šňůrou 14:2 rozhodli o vítězství.