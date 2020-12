První bod zaznamenali pardubičtí dlouháni, ovšem toto nejhubenější vedení bylo jejich jediné v prvním poločase. Domácí rozjeli trojkové galapředstavení a v šesté minutě vedli už dvojciferným rozdílem. Nakonec v úvodním dějství poslali do koše pět dálkových střel z devíti pokusů. A náskok přes deset jim vydržel dlouho. Ve druhé čtvrtině ztráceli už patnáct bodů, nicméně v její druhé pětiminutovce se vrátili do zápasu. Nabrané manko stáhli až na pět bodů. Po přestávce se jim tedy mělo dýchat daleko lépe. Navíc děčínský tým nuceně opustil Šimon Ježek, který v závěru poločasu proměnil podmínku, když po nesportovním faulu vyfasoval také technickou chybu.

Třetí kvartál se proměnil v trpělivé mazání děčínského náskoku. Bekse se to podařilo až v posledních dvou minutách zásluhou dvou přesných trojek. Ve čtvrté části se oba týmy střídaly ve vedení. Do té doby, než Severočeši pláchli soupeři na rozdíl dvou košů. V tu chvíli chyběly do konce tři minuty. Jenže pak už se netrefili a hostům zachránil prodloužení čtyřmi body v řadě Michal Svoboda.

Do nastaveného času vstoupily lépe Pardubice, ovšem koš Kamila Švrdlíka byl posledním, který je dostal v utkání do plusu. Domácí měli přesnější mušku a vánoční drama urvali pro sebe.

„Prakticky celý zápas jsme dotahovali. Až ve čtvrté čtvrtině se skóre přelévalo ze strany na stranu. Bohužel jsme nevyužili poslední střelu. No a v prodloužení už nám chyběly síly,“ zhodnotil zápas pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral.

BK Armex Děčín – BK JIP Pardubice 89:81 PP (29:16, 42:37, 55:55, 73:73)

Body: Kroutil 22, Šiška 22, Kotásek 16, Pomikálek 11, Žikla 5, Ježek 5, Grunt 5, Houška 3 – Švrdlík 21, Slanina 20, Potoček 12, Vyoral 11, Heřman 7, Škranc 5, Svoboda 4, Tkadlec 1. Rozhodčí: Baloun, Vošahlík, Záruba. Fauly: 26:27. Pět chyb: 45. Pomikálek – 45. Svoboda. Diskvalifikace: Ježek (D). Trestné hody: 28/21 – 26/11. Trojky: 10:12. Doskoky: 42:43. Hráno bez diváků.