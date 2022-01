Pardubické ženy přišly o úspěch zbytečně ztraceným náskokem ve čtvrtém dějství, kdy o prodloužení rozhodla trestným hodem za technickou chybu trenéra hostí Daniela Kurucze v poslední vteřině Karolina Šotolová. V prodloužení se oba týmy přetahovaly o vedení, až opět rozhodla poslední vteřina. V té brandýská Pondělíčková zvrátila skóre ve prospěch svého družstva. Hráčkou utkání byla Karolina Šotolová, která ke svým 32 bodům přidala i 10 doskoků a tím i ceněný double-double.

V neúplné tabulce figuruje BK Studánka na devátém místě.

Ve stejné soutěži mužů si mladíci BK Vividbooks zajeli pro další výhru do Olomouce. Měli dobrý vstup do zápasu, ale v závěru úvodní čtvrtiny o náskok přišli a museli stahovat až dvanáctibodové vedení domácího týmu. Po přestávce se ale hrálo už podle pardubické učebnice a od 26. minuty měli svěřenci trenéra Konvalinky hru zcela ve svých rukou a připravili soupeři v letošním ročníku druhou prohru. Mužstvo opět táhlo duo Burda – Tkadlec. Dobrou hru v poli by ale měli střelecky potvrdit ostatní.

V tabulce je Vividbooks na 5. místě a v pátek 14. ledna od 20 hodin na Dukle přivítá BK Opava 2010.

ZRCADLO POD KOŠI

1. liga mužů: Basketball Olomouc – BK Vividbooks 71:83 (34:33). Body: Tkadlec 36, Burda 28, J. Novák 7, Mrázek, Pluhař po 6, T. Novák 4, Vlček, Kalný, Mikuláš po 2. 1. liga žen: BK Studánka – BK Brandýs nad Labem 68:69 (28:25, 59:59). Body: Kar. Šotolová 32, Tabačková 18, Medová 7, Jedličková 4, Kr. Šotolová 3, Dvořáková, Vlášková po 2.

2. liga mužů: BK Vlci Žďár nad Sáz. - BVK Holice 66:90 (42:39). Body: Žaba 28, Pluhař 21, Mikuláš 18, Ulrych 13, Vlček 4, Skotálek 3, Bartheldi 2, Trojan 1. TJ Třebíč – BVK Holice 68:89 (28:47). Body: Ulrych 20, Žaba 17, Vlček 15, Pluhař 12, Bartheldi, Rolenc po 11, Trojan 3. BK Lynx Liberec – Tesla Pardubice 72:65 (39:25). Body: Němec 18, Roub 16, Roveňský 10, Hanuš 7, Brožek 6, Chrudimský 2, Vlček 1. AŠ Mladá Boleslav – Tesla Pardubice 69:77. Body: Roub 20, Hanuš 14, Nalevanko, Němec po 8, Brožek, Vlček po 7, Chrudimský 5, Roveňský, Knol po 3, Rak 2.

Extraliga kadetů U17: BK Vividbooks – NH Ostrava 74:90 (39:42). Nejvíc bodů: Danko 21, T. Hřebík 11, Bílek, Vondráček po 10. BK Vividbooks – Snakes Ostrava 102:62 (51:26), nejvíc Danko 23, Krejčík 15, T. Hřebík 12, Folta 10.