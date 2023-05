/FOTO/ Vítězný vstup. Pardubičtí basketbalisté si hýčkají na svém kontě první bod ve čtvrtfinálové sérii proti cizinecké legii z Ústí nad Labem. A slovo hýčkají je na místě. Museli si ho perně vydřít. V hale Dašická byly k vidění dva úplně rozdílné poločasy. V tom prvním tahala za delší konec Sluneta, ve třetí čtvrtině ale nastal velký obrat.

BK KVIS Pardubice vs. Sluneta Ústí nad Labem (1. čtvrtfinále). | Foto: Milan Křiček

Na svědomí ho má stále ještě čerstvá posila Beksy jménem Demarco Dickerson. Přitom do doby, když během necelé minuty vykouzlil tři trojbodové akce, patřil k nejhorším na kurtu.

Pardubičtí nemohli nasadit do základní pětice zraněného Roberta Rikiće. Naopak se po zranění v únorové reprezentační pauze konečně vrátil do rotace Petr Šafarčík.

Nejlepší obrana celé soutěže bez 219 centimetrů vysokého chorvatského pivota trpěla zejména v prvním poločase. I když… Hořely defenzivy na obou stranách. Domácí se sice rychle ujali vedení o sedm bodů, ale Sluneta z něho trpělivě ukrajovala bod po bodu. Zásadní pro konec prvního hracího období byla první ústecká šňůra. Z manka 18:21 se hosté vymanili do plusu (24:21).

V kladných číslech se jim patrně zalíbilo, protože nehodlali Bekse půjčit náskok zpět. Dvakrát se sice vrátila do klidnějších vod, ovšem její vedení mělo jepičí životy. Druhý kvartál tak vyzněl jasně pro hosty, kteří se vzdálili soupeři až dvojciferně. Severočeský kanón sytil především Svejcar, který do poločasu sám obstaral čtyři úspěšné trojkové projektily.

Také ve třetí čtvrtině to na nějaký velký zvrat nevypadalo a Pandy zvýšili poločasový náskok na dvanáct bodů. Pardubice podnikaly snahy o vrácení se do zápasu. Vyšlo jim to až na třetí pokus, předtím se v obou případech přiblížili pouze na čtyři body. Až si vzal slovo do té doby spící Dickerson. Třemi tříbodovými akcemi Ústí dorovnal. Nejdříve podpořil svůj tým košem s faulem a poté prohnal košem střely z dálky. Na světelné tabuli se v tu chvíli objevil stav 63:63. Nebyl by to Američan, aby hned v dalším útoku znovu nezvedl střelu za tři, to už však chtěl moc. Nicméně své spoluhráče nakopl, kteří ještě stihli do klaksonu oznamujícího konec třetí epochy po dlouhé době vést.

Závěrečné dějství se odehrálo pod pardubickou taktovkou. Domácí se ocitli v takové euforii, že Severočeši jejich nástup nezachytili. Také proto, že domácí zpevnili obranu svého koše. Na rozdíl od svého soka byli v útoku úspěšní. Dokonce Slunetu napodobili, když vytáhli svůj náskok na dvě cifry. Minutu a půl před koncem bylo jasné, že dramatická koncovka nebude na pořadu dne.

Dino Repeša (trenér domácích):

"První poločas nebyla cesta, jak jsme chtěli začít sérii, protože soupeř nám dal 49 bodů a my jsme udělali jen 9 faulů. Tohle musíme změnit, nemůžeme si myslet, že se nám pokaždé podaří vrátit do utkání z -12 bodů. Ve druhém poločase jsme bránili o dost lépe a Ústí nám dalo 28 bodů, díky lepší obraně jsme měli i víc šancí na jednoduché koše. Nemůžu říct, že to na konci byla jednoduchá výhra, ale je to +10 bodů, což je lepší, než s čím jsem před zápasem počítal."



Kamil Švrdlík (hráč domácích):

"Zhodnotil bych to tak, že to byl zápas dvou rozdílných poločasů. První nevypadal jako play-off, hrálo se hodně ofenzívně, my jsme nehráli dobrou obranu. Potom jsme si řekli, že takhle opravdu nevyhrajeme, že bychom mohli být z play-off velmi rychle venku a druhý poločas už byl úplně o něčem jiném. Je to ale jen jedna výhra. Plácli jsme si s fanoušky a teď už se musíme soustředit na sobotu, kdy potřebujeme navázat na výkon z druhého poločasu."



Jan Šotnar (trenér hostů):

"V první řadě gratuluji domácím. Zápas se mi hodnotí složitě. Po 23 minut jsme hráli tak, jak jsme chtěli, měli jsme docela dobrý plán, který nám fungoval a vedli jsme až o 12 bodů. Pak Dickerson trefil dvě tři těžké střely, my jsme zazmatkovali, přestali hrát naši hru a odklonilo se od nás i štěstí: v poslední čtvrtině jsme nebyli schopni dát ani jednu trojku. Musíme se z toho dostat a zítra znovu bojovat o výhru, protože jsme si ukázali, že na Pardubice určitě máme."



Kristopher Martin (hráč hostů):

"Pro nás je to velmi těžiá prohra. Udělali jsme nějaké chyby a musíme do zítra zapracovat na zlepšení. Nemáme tolik času, hlavně bude potřeba vylepšit obranu. V sobotu budeme samozřejmě připraveni na 100%, abychom druhý zápas vyhráli."

Druhé utkání se hraje v sobotu od 18.30 opět v hale Dašická.

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF – 1. zápas: BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 87:77 (23:26, 39:49, 65:64). Body: Dickerson 19, Pekárek 16, Švrdlík 16, Vyoral 10, Čolak 10, Šafarčík 6, Neal 5, Štěrba 3, Potoček 2 – Svejcar 24, Pecka 19, Hicks 12, Martin 12, Johnson 6, Dailey 3, Haiblík 1. Rozhodčí: Hruša, Blahout, Nejezchleb. Fauly: 20:19. Trestné hody: 21/14 – 24/19. Trojky: 9:6. Doskoky: 39:43. Diváci: 1202. Stav série: 1:0.