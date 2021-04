Za každý celek Kooperativa NBL nastoupil jeden zástupce. Svitavy reprezentoval Delvon Johnson, ale mezi šestici postupujících ze základního kola do finálového neprošel.

„Se svými dunky jsem moc spokojený nebyl. Naopak jsem z nich byl celkem zklamaný, ale to je tím, jakou mám povahu. Zkrátka, pokud to jde, tak se snažím o dokonalost,“ hodnotil svou účast v soutěži Tkadlec.

„Pokud by se akce odehrávala v plné hale při All Star galavečeru, tak by byly moje výkony o level lepší. S finálním výsledkem jsem ale spokojený. Nečekal jsem, že se dostanu tak daleko. Jsem rád, že jsem mohl vzdát hold spoluhráči a bývalému slam dunk vítězi T. J. Dunansovi,“ dodává Tomáš Tkadlec.

Zdroj: FB BK Pce