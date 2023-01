Na prohry mladých basketbalistů BK Vividbooks jsme si už v průběhu této sezony zvykli. Ukazuje se, že tým složený z hráčů juniorské kategorie občas doplněný hráči do 23 let (pardubický klub jich ale moc nemá), těžko konkuruje zkušenějším a vyzrálejším soupeřům. I tak by umístění v tabulce (nyní 9. místo) mohlo být lepší a tým by nemusel putovat po odehrání 18. kola do skupiny play-out. V té bude bojovat s mužstvy na 7. - 10. místě ze skupiny Západ o záchranu. V 16. kole si pardubičtí mladíci zajeli pro těžkou porážku do Zlína. V utkání zazářil Filip Novotný, který své střelecké schopnosti potvrdil o den později v Kooperativa NBL proti Olomouci, kde byl také dvouciferný střelec a ukázal, proč přišel do Pardubic. Prvoligový celek Vividbooks se tento týden představí dvakrát v hale na Dukle: v pátek od 20 hodin proti Olomouci a v neděli od 17 hodin proti BCM Orli Prostějov.