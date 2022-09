V 1. lize mužů máme tradiční zastoupení mladíky z BK Vividbooks, což je mládežnická základna Beksy. Na soupisce pardubického týmu najdeme talenty od 17 do 23 let, kteří budou měřit síly s ostřílenými hráči, často se zkušenostmi z NBL. V úvodním kole si „mladá krev“ Beksy poradila s BC Vysočina, přestože tým, který v Jihlavě nastoupil, nebyl ještě zcela sehraný.

V dalších kolech by se na palubovce mohli objevit i někteří zkušenější hráči, kteří jsou na soupisce.

Úspěšně odstartovali také junioři, kteří přivezli cenná vítězství z ostravských palubovek na kterých se nevyhrává často. K zápasům v Jihlavě i Ostravě poznamenal kouč Dušan Bohunický: „Pro juniory to byla na úvod sezony důležitá vítězství. Zápasy měly jednoho společného jmenovatele a to byl útočný doskok soupeřů. Obdrželi jsme sice jen 59 a 63 bodů, ale dali jsme domácím dostatek druhých šancí. V útoku jsme pracovali týmově a nikdo zbytečně nepředržoval míč. Do prvoligového utkání v neděli odpoledne jsme nastupovali se šesti hráči, kteří měli v nohách dva zápasy v Ostravě. Stejně jako junioři i zde jsme v první části utkání „hořeli“ na obranném doskoku. Vysočině jsme dovolili zbytečně mnoho doskoků a tím jí držet se v utkání. V útoku jsme neměli vážnější problémy a věřím, že s přibývajícími společnými tréninky naše hra půjde nahoru.“

Rozehrála se také celostátní liga juniorů a do nového ročníku vstoupili i starší žáci. V obou soutěžích se ale naši zástupci nevyznamenali a dvě výhry jsou málo.

1. liga mužů, skup. Východ: BC Vysočina – BK Vividbooks 63:84 (27:39), Dvořák 21, Lukeš a Vrábel po 17, J. Novák 7, Folta a Mikuláš po 6, Mrázek 5, T. Novák 4, Vlček 1, Pluhař, Jelinek 0.

Extraliga juniorů U19: NH Ostrava – BK Vividbooks 63:75 (24:35), Suchomel 19, Vlček 15, Jelínek 13, Soldán 9, Mrázek 8, Pluhař 6, Mikuláš 3, Votava 2. Snakes Ostrava – BK Vividbooks 59:73 (30:40), Mrázek 24, Jelínek 13, Mikuláš, Pluhař po 8, Vlček 6, Soldán 5, Votava a Hřebík po 4.

Celostátní liga juniorů U19: Tesla Pardubice – Jižní Supi 77:61 (33:32), Vondráček 25, Lejsek 15, Tesař, Procházka po 10. Tesla Pardubice – Lions Jindř. Hradec 53:76 (23:51), Tesař 11, Zajíček, Fecko po 7. BVK Holice – BK Brandýs nad Labem 67:72 (34:35), Ulrych 24, Šindelář 20, J. Kubánek 16. BVK Holice – Sokol Kbely 77:102 (45:52), Ulrych 29, Kamitz 14, J. Kubánek 13.

Liga starších žáků U15: BA Nymburk – SŠB Pardubice 140:34 (75:15), Picka 11, Škoda 7. USK Praha – SŠB Pardubice 101:19 (53:16), Wolf 6. BVK Holice – Král. Sokoli 49:78 (28:30), Horák 17, Hemerka 9. BVK Holice – Basket Poděbrady 85:79 (68:68, 35:26), Hemerka 39, Horák 21, Vít. Pokorný 11.