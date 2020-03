To je zpráva, která enormně zajímá celé basketbalové prostředí. Vždyť Češi měli hned dvojí zastoupení v olympijských kvalifikacích. Ze zamýšleného vrcholu sportovního léta pro letošek nezbylo vůbec nic.

„Odložení OH se mně osobně v tuto chvíli jeví jako správná volba, jak vůbec Hry uskutečnit. To, že je to posunuté o rok, je nešťastné z několika důvodů. Na 2021 už má spousta sportů naplánovaná svá mistrovství Evropy nebo světa. To způsobí mezinárodním organizacím problém. My je ale musíme řešit a nesmíme se z nich hroutit. Musíme najít to nejlepší řešení,“ reagoval krátce po potvrzení zprávy v médiích reprezentační trenér 3x3 Michal Kruk.

Společně se svými svěřenci má za sebou čtyři měsíce intenzivní dřiny a přípravy na vrchol kariéry každého z nich. Pak ale najednou přišla bez varování stopka: „My jsme začali trénovat 1. prosince a skončili jsme prakticky před třemi týdny zákazem se scházet. Nepřijde mi to jako ztráta času a nelituji toho. Udělali jsme obrovský kus práce. Myslím, že jsme se velmi posunuli v kvalitě hry jako takové. Zapojili jsme do toho nové hráče, u kterých se ukázalo, že jsou schopní hrát na špičce 3x3 ve světě. Třeba na turnaji v Paříži jsme porazili Belgii, Francii, Katar a Chorvaty – všichni jsou účastníci kvalifikace. V kontextu odložení kvalifikace to ale nic neznamená.“

Život v nejistotě

Stejně jako celý svět, i ten basketbalový, 3x3 nevyjímaje, žije ve velké nejistotě. Asi ještě chvíli bude trvat, než mezinárodní sportovní federace zaujmou stanovisko k aktuální situaci, která je umocněna přesunutím sportovního pětikruhového kolosu.

„Důležité je, zda FIBA zachová kritéria kvalifikace na OH, která platila pro rok 2020. Pokud ne, tak jaká budou nová. Nedokážu si představit, jak by jiná kritéria měla vypadat. Stejně tak jsem si ale před měsícem nebyl schopný představit, že venku bude řádit vir a já budu muset zůstat deset dnů doma, aniž bych se hnul. Takže teď vůbec nepředjímám, jak to bude. Prostě někdo na FIBA udělá rozhodnutí a my se podle něj budeme muset zachovat a udělat vše pro to, abychom na olympiádě byli,“ honí se aktuálně hlavou Krukovi.

Kdekoho by mohla současná situace zlomit. Podle Kruka to ale reprezentantům 3x3 nehrozí a naopak se na celou situací snaží nahlížet pozitivně: „Nemyslím si, že v našem případě by odsunutí olympiády bylo fatální. Od teď se můžeme řídit federačním heslem – vrátíme se lepší. V uplynulých měsících jsme si dokázali, že když pracujeme tvrdě, nejsme zranění a máme čas na specifickou přípravu 3x3, funguje to. Když to víme 16 měsíce dopředu, můžeme se připravit ještě mnohem lépe než za minulé čtyři měsíce. Nemyslím si, že by někdo z nás měl problém hledat motivaci začít se znovu připravovat na kvalifikaci.“

Teď je před námi období čekání. Pak se vše bude muset rozběhnout znovu. Na to se všichni těší.