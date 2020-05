Pardubický kraj má ve hře šest zástupců, trojici ze Svitav a stejný počet pardubických borců. Tomáš Vyoral a Matěj Svoboda zasáhnou do bojů až od druhého kola, v pondělí od 17.30 hodin v ostravské hale.

Vstupní dějství už je ale minulostí. Odbyla si ho skupina Čechy 1 (v základních kolech budou soutěžit ještě Morava 1, Čechy 2 a Morava 2). Z každé postoupí tři celky do tzv. regionálních finále. Prvním trojlístkem, který mohl v hale na pražské Folimance ukázat vítězné véčko, byli Ondřej Sehnal, Ladislav Pecka a Šimon Ježek. Zatímco první dva si postup vybojovali celkem hladce tak děčínský hráč neměl osud ve svých rukou. Dorážel totiž na něj kolínský Martin Kolář. Podržel ho však kolega ze Severočeského kraje Pecka.

Pravidla soubojů jeden na jednoho jsou následující. V základních kolech se hraje do získání pěti bodů či do naplnění čtyř minut čistého času, přičemž v případě nerozhodného skóre následuje prodloužení do dvou bodů. Každý útok je omezen maximálně čtyřmi driblinky (bouchnutími míče o zem). Úspěšná střela zpoza trojkového oblouku platí za dva body a zevnitř za jediný bod.

Mezi soutěžícími je spousta hráčů, kteří už jsou v provozní teplotě ze střeleckých bitev na dálku. Ostatní jsou vytrženi z „nečinnosti“.

„Já se i během karantény snažil trénovat. Cítím se v dobré kondici a těším se. Nikdo jsme ale už dlouho nehráli pět na pět, ani jakkoli jinak, tak uvidíme, co to s námi udělá,“ přemítá svitavský pivot Šimon Puršl, kterého čeká porce zápasů v pondělním podvečeru 25. května

1 on 1 Challenge



Čechy 1 – konečné pořadí: 1. Ondřej Sehnal (USK Praha) 4 výhry/1 prohra, 2. Ladislav Pecka (Ústí nad Labem) 4/1, 3. Šimon Ježek (Děčín) 3/2, 4. Jan Karlovský (Ústí nad Labem) 2/3, 5. Martin Kolář (Kolín) 2/3, 6. Jakub Skalička (Děčín) 0/5.



Morava 1 – hráči: Matouš Kurečka (Opava), Tomáš Vyoral (BK JIP Pardubice), Jan Švandrlík (Opava), Radek Farský (Brno), Filip Šmíd (Ostrava), Matěj Svoboda (Svitavy).

Pokud vůbec někdo mohl být před začátkem nového soutěžního formátu považován za favority, pak vězte, že přesně tato trojice postoupila. Výhodu domácího prostředí naplno využil Ondřej Sehnal, který opanoval celou skupinu Čechy I. Na druhém místě ho následoval ústecký Ladislav Pecka a děčínský Šimon Ježek.

Jenže takový výsledek se nerodil vůbec lehce. Celkem jistě si za postupem šel Ladislav Pecka. Ten v zápasech hraných do pěti bodů a pouze se čtyřmi driblinky útočníka od začátku dominoval. Zakolísal jen v souboji s Ondřejem Sehnalem, což ho nakonec stálo dnešní vítězství. O to ale tolik nešlo, hlavní bylo být mezi trojicí postupujících.

„Nemyslím teď po stránce soupeřů, ale fyzicky jsem to čekal ještě o trochu těžší. Přece jen zápasy většinou trvaly kolem minuty a půl čistého času. Na druhou stranu jsme se naštěstí nemuseli trápit až nějakým prodloužením,“ kvitoval průběh turnaje s netradičním hracím systémem jeho vítěz Ondřej Sehnal.

Domácí Sova se dobře vyrovnala asi s nejtěžším losem, kdy v prostřední fázi turnaje měla na odpočinek vždy jen jeden zápas. Navíc mu byli přisouzeni dva těžcí soupeři. Tento svůj trojboj zvládl s bilancí 2-1, kdy mu na konci souboje s Šimonem Ježkem už možná docházely síly.

„Ukázalo se, že favorité nemají nic jisté. A hlavně, že se musí hrát až do konce, protože proti Šimonu Ježkovi jsem měl vedení 4-2 a pak šestku na výhru a ještě jsem nakonec prohrál,“ radí dalším účastníkům soubojů o 100 000 korun Sehnal.

No a právě Ježek se musel o svůj postup strachovat až do posledního zápasu a vůbec ho neměl ve svých rukou. Dlouho to totiž vypadalo, že bude kartami zásadně míchat kolínský Martin Kolář. Ten si vyšlápl na mírně favorizovaného Ježka a držel eso ve svém rukávu až do souboje s ústeckým Jane Karlovským. Ten totiž kolínské křídlo zničil dvěma dalekonosnými střelami. Ježek se pak vrátil do hry vítězstvím nad Sehnalem. Rozehrávač USK totiž promarnil trestný hod na vítězství a za to následně pykal.

I tak se musel Ježek strachovat až do posledního zápasu. Už jistě postupující Pecka v něm vyzval Koláře. Kolínský medvěd potřeboval jakkoliv zvítězit, aby postoupil. Jenže Pecka byl dnes ve velké pohodě a nechtěl z Prahy odjíždět zklamaný z posledního zápasu. Kolář už se na větší odpor nezmohl a přenechal tak třetí postupové místo Ježkovi.

Tři postupující se mohou těšit na české Regionální finále. To se odehraje za dva týdny v Praze na Folimance. Soutěž pokračuje v pondělí první moravskou skupinou.