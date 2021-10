Všudybyl Burda na vše sám nestačil

Třetí kolo první ligy basketbalistů svedlo na brněnskou palubovku zálohy týmů KNBL, které tvoří hráči do 23 let. V něm se blýskl hostující Matěj Burda, který do brněnského koše vysázel přes třicet bodů.

Pardubice zdolaly Wels ve vstupním utkání poháru Alpe Adria Cup | Foto: Deník/Luboš Jeníček