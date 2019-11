Narodil se v Hradci, chvíli tam i bydlel. V pátek se tam na čtyři hodiny vrátí. Protože jeho srdce dávno patří do pardubického dresu. Od minulého týdne ale už pro něj není basketbal jediným středem pozornosti. Míč „přebírá“ rodinná událost. Reprezentační rozehrávač Viktor Půlpán se stal otcem.

Viktor Půlpán | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Na světě přivítal dcerku Viktorku. A víte, jak to chodí s tím vítáním ve sportu… „Když se nám to nepovedlo proti Olomoucku, tak pro ni vyhrajeme v Hradci. Alespoň kluci mi to slíbili.“