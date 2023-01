Pokud je odpískán faul, hodnotí se pouze jeho intenzita. Faul však už nejde odvolat, i kdyby video ukázalo, že k němu nedošlo. To je dokonalá absurdita používání Instant Replay Systemu, v překladu videorozhodčího. Tak hlavně, že se zjišťuje desetkrát za zápas, od koho šel míč do autu. Rozhodčí tak zůstal i po zavedení moderní techniky neomezeným pánem na hřišti. To pocítili pardubičtí basketbalisté v Kolíně. Vyoralových zákroků byly v utkání desítky. Sudí Dombrovský si (snad jen) necitlivě vybral takový, na který už Beksa nemohla bodově zareagovat…Přestože se IRS neobejde bet napájení z elektrické sítě, tak je v takovéto podobě na baterky…

Do konce utkání chybělo 0,2 vteřin, když sudí Dombrovský odpískal pardubickému rozehrávači Vyoralovi faul. Klub BK KVIS Pardubice vydal následující prohlášení: „Neztotožňujeme s rozhodnutím rozhodčích, kteří posoudili kritický okamžik z poslední sekundy zápasu v Kolíně jako osobní chybu Tomáše Vyorala. V daném momentě však již nebylo možné na posouzení dané situace vůbec nic změnit. Využití Instant Replay Systemu pravidla v těchto situacích neumožňují. Sestřih sporných situací jsme zaslali k rukám pana Vyklického.“

O co šlo? Tomáš Vyoral, který hříčkou osudu hrál pětistý zápas v nejvyšší domácí mužské soutěži, za stavu 89:89 údajně nedovoleně atakoval driblujícího Mareše. Kromě trestných hodů za obyčejný faul domácí prováděli další dvě šestky za diskvalifikační chybu lavičky. Všechny proměnili a zvítězili 93:89.

Bitva o čtvrtfinále

Život jde dál. Vždyť na světě jsou daleko horší věci… Nicméně pachuť v pardubických ústech zůstává. Spravit si náladu může Beska dnesv pohárovém střetnutí. Ve hře je postup z osmifinále. mezi osm nejlepších týmů.

Dnes 17:30: BK KVIS Pardubice – NH Ostrava (sportovní hala Dašická)

„Ostrava sice nehraje tak agresivně v obraně, ale útočně jsou opravdu velice talentovaní. A jelikož jsme s nimi v lize jednou prohráli a jednou vyhráli, určitě budeme chtít potvrdit, že jsme lepším týmem. Klíčové bude ubránit jejich talentované hráče, kterými jsou především Morgan, Majerčák a Radukič. Řekl bych také, že Ostrava je velmi silná na útočném doskoku, takže si musíme pohlídat obranný doskok,“ má jasno pardubický rozehrávač Matěj Burda.

„K tomu, abychom postoupili do Final Four nám chybí uspět ve dvou zápasech a prvním z nich je toto utkání s Ostravou. Hrát na jeden zápas je velice zrádné, ale my uděláme všechno pro úspěch,“ zdůrazňuje Burda.