Mlčení jehňátek. Ne, že by zápas mezi Děčínem a Pardubicemi připomínal horror, ale slovo mlčení se pro hru Beksy tentokrát hodí. Klasičtí tahouni týmu, Tomáš Vyoral a Nick Neal, totiž opravdu v zápase mlčeli. Dino Repeša se tentokrát nemohl tedy spolehnout na jejich bodový přínos, což bylo poznat. Pardubice na půdě Válečníků z Děčína prohrály 85:89 a nenatáhly tak vítěznou šňůru. O čtvrté místo v tabulce budou tedy muset ještě zabojovat.

Pardubičtí basketbalisté nestačili na Děčín. | Foto: Milan Křiček

Perfektní divácká kulisa doprovázela nástup i první rozkok obou týmů. Od úvodních minut bylo poznat, že Děčin je domácím týmem a diktoval tempo hry. Válečníci šli brzy do vedení a drželi ho po dobu celé první části.

Ve druhé přece jen ze strany Pardubic přišlo zlepšení. A byli to právě svěřenci trenéra Repeši, kteří se bodově dotáhli. Nicméně ale do vedení nešli a to především vinnou zbytečných ztrát a výkonu Anthonyho Waltona, který dokazoval, že je po právu brán za jednoho z nejlepších hráčů soutěže. Naopak Beksa se tentokrát nemohla příliš spolehnout na své rozehrávače Tomáše Vyorala a Nicka Neala, jenž bodově mlčeli. Malé pozitivum však v první polovině hrací doby našel nejeden fanoušek pardubického basketbalu ve výkonu nového hráče Dickersona. Výborným výkonem se však prezentoval i Robert Rikič, který alespoň z části nahradil své spoluhráče v bodovém přínosu pro tým.

Třetí část zápasu opět patřila Děčínu a Pardubicím bodově unikl. Domácí tak po třiceti minutách hry vedli 69:66.

Pardubice do poslední čtvtiny vstoupily výborně a po šesti bodech poprvé v zápase srovnaly skóre. Netrvalo dlouho a v polovině poslední části se po Pekárkově dvojce dostala Beksa i do těsného vedení. Válečníky však za vyrovnáním hnala divácká podpora a Dino Repeša si moc dobře uvědomoval, že vyhráno jeho tým po celozápasové dotahované rozhodně ještě nemá. Domácí tým následně potvrdil, že se nevzdává a srovnal. Na bodové vlně zůstal i nadále a především Walton, který po celou sezonu předvádí neuvěřitelné výkony, táhl Děčín za vítězstvím. Pardubice dvě minuty před koncem prohrávaly již o šest bodů. Válečníci si náskok pohlídali a ukázali, že na Beksu umí, jelikož ji porazili již počtvrté v řadě.

Svěřenci trenéra Repeši tak nenatáhli vítěznou šňůru a o čtvrté místo budou muset ještě zabojovat.

BK ARMEX Děčín - BK KVIS Pardubice 89:85 (26:22, 23:25, 20:16, 20:22)

Body: Rikič 26, Bruner 24, Walton 17, Dickerson 16, Svoboda 15, Kroutil 14, Burda a Pekárek 11, Mach 7, Pomikálek 6, Potoček a Štěrba 5, Josipovič 4, Neal a Vyoral 4, Švrdlík 3, Machač 2. Rozhodčí: Baloun Jan, Pokorný Štěpán, Melichárek Ivo. Doskoky: 43:40. Ztráty: 13:18. Tři body: 7:9. Trestné hody: 12:10. Diváci: 1200.