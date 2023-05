To nevymyslíš! Kdyby někdo řekl před sezonou pardubickým basketbalistům, že budou hrát poslední sérii v play off proti Nymburku, skákali by radostí metr nad koš. A to by znamenalo do výšky čtyř metrů. Jenže, když k této skutečnosti došlo, nejedná se o duel veselých, nýbrž zklamaných. Na straně Pardubic, protože mohly po devětatřiceti letech rozrazit finálové brány. No a Nymburk přišel vyřazením v semifinále o osmnáctiletou nadvládu v českém basketbalu.

Pardubičtí basketbalisté již ve letošní sezoně porazili Nymburk. V zápasech o bronz na to budou chtít navázat. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - o třetí místo: 1. zápas

ERA Basketball Nymburk - BK KVIS Pardubice

Čtvrtek 18:00, Sportovní centrum ČUS Nymburk

Série se hraje na dvě vítězná utkání: zápas číslo 2 je na programu v sobotu 27. 5. od 17:30 ve Sportovní hale Dašická, případný třetí duel v pondělí 29. 5. od 17:10 opět v nymburské hale.

Vzájemné zápasy: doma 73:76 a 105:91, venku 76:68 a 80:87.

Oba soupeři se v posledních patnácti letech střetli v play off čtyřikrát. Vždy v semifinále. A z logiky věci vyplývá, že vždy vyšel ze soubojů vítězně Nymburk. Také proto v tomto období načesali pardubičtí dlouháni z medailového stromu hned sedm bronzů (2008, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017 a 2018).

Proč "jen" pardubické bronzy

sezona 2007/2008 - semifinále s Nymburkem 0:3 na zápasy



sezona 2009/2010 - semifinále s Nymburkem 1:3 na zápasy



sezona 2010/2011 - semifinále s Prostějovem 2:3 na zápasy



sezona 2012/2013 - semifinále s Nymburkem 0:3 na zápasy



sezona 2015/2016 - semifinále s Nymburkem 0:3 na zápasy



sezona 2016/2017 - semifinále s Děčínem 1:4 na zápasy



sezona 2017/2018 - semifinále s Opavou 1:4 na zápasy

Letošní sezona je však specifická. Beksa bude mít co do činění se soupeřem, jehož prohry v poslední dekádě by se pomalu daly spočítat na prstech jedné ruky. Co se však stalo, nechápe většina basketbalových odborníků. Pochopitelně nějaký ústup ze slávy přijít musel, ale takto brutální. Posuďte sami.

Český hegemon prohrál sedmkrát v základní části, a to i s nováčkem Slavií Praha. Ve skupině A1 nestačil na svého protivníka čtyřikrát. V obou fázích ročníku padl i s Pardubicemi. V základu doma a v nadstavbě venku, když dokonce vyfasoval potupné kilo. V play off pak vyřadil 4:2 na zápasy USK Praha, aby nestačil nejtěsnějším poměrem 3:4 na Opavu. Suma sumárum, plných sedmnáct proher! Do toho si nezahrál ani Final Four Českého poháru, který mu zarazilo ve čtvrtfinále Brno. Jestli se ještě dá sezona nějak zachránit, tak ziskem poslední dostupné medaile…

Nejlepší obrana dala o sobě vědět jen poločas. Ve druhém vál krutý severní vítr

Cenný kov ale chtějí také v Pardubicích. V klubu, kde mohou klidně otevřít bronzové muzeum, se už čekací doba nelíbí… Navíc chorvatský kouč v pardubických službách by už také rád po těch pěti sezonách v Kooperativa NBL pocítil něco těžkého na krku…

„Co se týče celé série, myslím, že rozhodující bude motivace. V zápasech o medaile, ať už v lize, nebo v poháru, bývá číslo jedna právě motivace. Nikoliv kvalita týmů, což je v tomto případě dobře, protože budeme hrát proti velice silnému týmu. V sezoně jsme to měli s Nymburkem nerozhodně. Uděláme maximum, abychom získali medaili, na kterou Pardubice čekají pět let,” připomíná Dino Repeša.

Kromě herních výpadků, což je interní záležitost trenérů a hráčů, jeho tým v semifinále doplatil na zborcení široké kvalitní rotace. Především v sedmém rozhodujícím zápase. Na kdyby se nehraje, přesto kdyby nedošlo ke zranění Tomáše Vyorala (jeho start je ve hvězdách) a omezenému pohybu Roberta Rikiće, tak tyto řádky možná patří pozvánce na finále…

“V semifinálové sérii jsme měli v naší hře nějaké limity. Teď, se jich zkusíme vyvarovat. Nymburk má velmi dobrou přechodovou fázi z obrany do útoku, jeho hráči jsou také velmi aktivní na útočném doskoku, takže především tyto aspekty soupeřovy hry musíme eliminovat. Domácí mají dost kvalitních, talentovaných hráčů. Nelze mluvit pouze o jednom nebo o dvou, protože mají deset hráčů, kteří mohou dát patnáct bodů. Soustředit se proto musíme na individuální kvality každého,“ má jasno Repeša.

Jana Štěrba, křídelník BK KVIS Pardubice:

“Sérii o třetí místo bude podle mě rozhodovat jediný faktor: kdo ho bude chtít víc. Medaili získá tým, který bude mít větší motivaci, ukáže větší odhodlání a touhu. Vyřazení v semifinále, navíc v utkání číslo 7, pro nás bylo samozřejmě hodně smutné, ale už to nevrátíme. Z našeho týmu teď cítím velké odhodlání získat bronzové medaile. Co se týče zápasů s Nymburkem, musíme si v nich co nejlépe pohlídat to samé, co jsme si v některých zápasech bohužel nepohlídali u Děčína. To je především doskok pod oběma koši a eliminace rychlého protiútoku. V semifinálové sérii jsme s tím často měli problémy, v tomto směru musíme být v sérii o bronz výrazně lepší. Rádi bychom také poděkovali za podporu všem našim fanouškům. Můžeme jim slíbit, že do poslední série tohoto play off dáme úplně všechno!”