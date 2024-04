/KOOPERATIVA NBL/ K předposlednímu dějství nadstavbové části došla nejvyšší soutěž basketbalistů. Pardubická Beksa na sinusoidě svých výkonů v tomto ročníku aktuálně zažívá méně vydařenou pasáž, když prohrála třikrát za sebou a její naděje na top čtyřku šly prakticky vniveč. Což ovšem zdaleka neznamená, že v posledním domácím vystoupení proti USK Praha nebude mít o co hrát. Právě naopak, před blížícím se play off se nutně potřebuje chytit a dostat do herní pohody.

BK KVIS Pardubice vs. USK Praha. | Foto: Petr Šedivý.

KOOPERATIVA NBL, skupina A1

BK KVIS Pardubice (5., 18/16) vs. USK Praha (8., 12/22)

Sobota 30. března, 17:30, hala Dašická

„Hned po porážce v Ústí jsme si v šatně řekli, že domácí zápas s USK je pro nás jako play off. Kdybychom totiž šli do vyřazovací fáze po několika prohrách v řadě, těžko by se tenhle kurz na startu čtvrtfinále otáčel. Pro naše hlavy a sebevědomí je tedy velice důležité tento duel zvládnout a vyhrát," zdůrazňují pivot Kamil Švrdlík.

„USK sice změnil nějaké hráče, ale koncept hry, která je založena na velké agresivitě, zůstává stále stejný. Klíčovým faktorem bude, abychom se soupeři vyrovnali v nasazení. V poslední době také máme problém dát jednodušší koše, které přicházejí z dobré obrany. Být schopni ubránit a následně si pomoct snazším košem z přechodové fáze, to je něco, co potřebujeme zlepšit. A ještě bych zmínil doskok. V předcházejících vzájemných utkáních jsme USK byli schopni přeskákat, což nám pomohlo k vítězstvím, důležité to tedy bude i tentokrát,” vypočítává Švrdlík faktory, které by měl být v utkání rozhodující.

„Proti USK jsme nedávno odehráli velmi vydařené utkání, ale před několika dny soupeř podepsal nového rozehrávače, který určitě dodá celému týmu impuls. Velkou předností USK je bojovnost a nasazení, což zdobilo i nás během nedávné šestizápasové vítězné šňůry. V posledních nevydařených utkáních jsme to trošku ztratili a musíme se soustředit na to, abychom se k tomu vrátili, stejně jako k týmové hře. Naše pozice před play off stále není jistá, výhru bychom opravdu moc potřebovali,” říká trenér Vanja Miljkovič, který stále nemůže počítat se zdravotně indisponovanou dvojicí Vyoral, Marshall.