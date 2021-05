V obou venkovních utkáních jste schytávali bodové příděly. Co je potřeba změnit?

Nesmíme dovolit Kolínu, aby si nás rozebíral v útoku. Oni nás jednoduše v první cloně prohodí a pak už si rozdávají balony. Budeme muset upravit obranu. V tom smyslu, že nebudeme tolik aktivní na Adama Číže. On sice nedává body, ale rozhazuje míče na spoluhráče, kteří mají výbornou úspěšnost. To samé platí pro střežení Skinnera. V tu chvíli nás trestají jiní hráči jako Novotný, Pekárek, Wallace. Jasně, nezabráníme tomu, aby nejednou netrefovali, ale musíme se pokusit je zpomalit, aby nebyli v takové pohodě a nedávali jednu střelu za druhou.

A přesně toto neplatí u Pardubic. Když si obránci sednou na největší opory, tak ti ostatní je nedokáží zastoupit, souhlasíte?

Je to možné. Uvidíme, kdo budeme moci nastoupit. Teď už nemůžeme počítat s T.J. Dunansem a někteří další kluci bojují se zraněními.

Opticky vypadaly venkovní zápasy vyrovnaně. Kolín je ale kompaktnější tým a díry v jeho hře se hledají velice těžko. Má nějakou slabinu?

Kolín je hodně útočný tým. My směrem dopředu také nemáme větší problém, přestože v některých momentech hrajeme až příliš individualisticky. Na rozdíl od něj se nám ale nedaří tak jednoduše skórovat. Přitom, že by měli nějak propracovanou obranu, to se říct nedá. Jednoznačně musíme zabrat v obraně, jinak nemůžeme uspět.

Nezlobte se, ale pokud se k vám a Tomáši Vyoralovi nikdo další nepřidá, Kolín neporazíte. Přitom například Potoček, Škranc už hrají několikáté play off a měli by být těmi tahouny. Co s tím můžete jako kapitán udělat?

To je těžká otázka. Samozřejmě můžu na ně zatlačit, ale ono to může být kontraproduktivní. Stejně jako u Michala Svobody nestačí, aby trefovali jenom trojky. Ano, jsme za každou rádi, ale potřebovali bychom od nich i nájezdy. Jenže přes noc je nezměníte, aby tvořili hru. Nedonutíme je k něčemu, co doteď nedělali. Takže mám takový pocit, že to bude zase hodně o nás dvou s Tomášem. Ostatní budou muset proměnit co nejvíce střel.

NEJSOU O PARNÍK…

Aby toho nebylo málo, zimní posila Dominez Burnett na hřišti sotva běhá…

To je další věc. Také Dominez se pere se zraněním Ale na rozdíl od jiných se dokáže kousnout a chce týmu pomoc za každou cenu.

Neuvažoval o návratu na palubovky sportovní ředitel Radek Nečas, nebo nevolal jste do truhlářské dílny Ondřeji Kohoutovi?

(smích) Kohymu jsem psal, ale odpověděl, že už dlouho nehrál, ale že klidně. No a co se týče Šutyse, tak ten by mohl z fleku. Ale přesně takové typy hráčů – srdcařů bychom potřebovali.

Ve druhém utkání plály po Dunansově incidentu emoce. Je situace uklidněná, nebo to bude vyhrocené utkání?

Podle mého mínění to už je pryč. Ono to neeskalovalo ani v tom kolínském zápase. Také proto, že byl zaskočený i soupeř z toho, co se stalo. První duel byl úplně klidný, v tom druhém to T.J. vyhrotil. Byl to zkrat jedince. Nicméně mezi soupeři nevraživost nepanuje. Alespoň myslím.

Pardubice mají nůž na krku. V sezoně už ho dokázali několikrát odvrátit. Máte ještě síly na to zdramatizovat čtvrtfinálovou sérii?

V základní části i nadstavbě jsme doma Kolín porazili. Ne, že bychom ho přejeli, ale ověřili jsme, že jsme schopni nad ním vyzrát. Každopádně mám za to, že bychom k našemu výkonu potřebovali něco navíc. Ve smyslu, když někdo bude moct jen na pár minut, tak ať nechá na palubovce všechno. Na konci základní části jsme museli vyhrát čtyřikrát doma. To se nám podařilo, tak věřím, že to vyjde i teď. Tahle parta na to má. Navíc Kolín není někde o parník dál než my.

Kauza Dunans



VERDIKT DK



Disciplinární komise NBL potrestala Thomase Dunanse zastavením závodní činnosti na čtyři utkání nepodmíněně a peněžitou pokutou ve výši 7500 Kč za tělesné napadení protihráče na hrací ploše ve druhém utkání čtvrtfinále play off na palubovce BC Geosan Kolín. Hráč musí dále uhradit náhradu nákladů za projednávání disciplinárního provinění ve výši 2000 Kč.



V utkání byl vyloučen i kolínský rozehrávač Adam Číž, který během Dunansova incidentu vstoupil z lavičky do hřiště, za což podle řádů následuje automaticky diskvalifikační chyba. Číž může do dalšího utkání čtvrtfinále nastoupit, nevyhne se však finanční pokutě ve výši 3000 Kč a náhradě nákladů 2000 Kč.



Omluva klubu



„Klub BK JIP Pardubice se vymezuje vůči nesportovnímu chování hráče Thomase Dunanse. Thomasova reakce byla naprosto nepřijatelná a zcela v rozporu se všemi zásadami fair play, které náš klub vyznává a jichž se chce za všech okolností držet. Za celý incident se omlouváme hráči Davidu Pekárkovi, celému kolínskému klubu a rovněž všem basketbalovým příznivcům.“



Omluva hráče



„Chtěl bych se upřímně omluvit soupeři, svým spoluhráčům, celému klubu, fanouškům a celé lize za můj pondělní exces. Plně si uvědomuji, že to bylo naprosto nepřijatelné, bohužel jsem neovládl své emoce. Ještě večer v den utkání jsem se několikrát díval na záznam toho, co se stalo a vím, že jsem celou situaci měl zvládnout mnohem lépe. Lituji toho, co se stalo.“