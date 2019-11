Šest minut se pohybovalo skóre ve vyrovnané rovině. Jenže mezi sedmou a sedmnáctou minutou nabrali hosté až čtrnáctibodové manko. Do závěrečného klaksonu prvního poločasu ho stačili stlačit na deset.

„Do zápasu jsme vstoupili ospale, limitovaly nás hlavně ztráty. Častokrát na nás soupeř ani netlačil a my jsme házeli balon do autu nebo do jeho rukou. Z toho plynulo dvojciferné vedení domácích,“ podotýká pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral.

Jen pro dokreslení jeho slov: pardubičtí dlouháni v úvodních dvou čtvrtinách ztratili hrozivých třináct míčů. A domácí je většinou okamžitě trestali jednoduchými koši z rychlých protiútoků. Nastříleli hned sedmnáct snadných bodů.

Ani krátce po přestávce to nebylo z pardubické strany vydařené představení. Naštěstí pro ně další série ztrát a neproměněných jasných pozic neměla na vývoj utkání vliv. Často totiž chybovaly i Gliwice. Beksa v úseku mezi 25. a 27. minutou nasázela dvanáct bodů a vzápětí se po dlouhé době ujala vedení. Ve čtvrtém kvartálu o něj zase přišla, ale pak na sebe vzal zodpovědnost právě Tomáš Vyoral.

„V půlce jsme si řekli, že takhle to dál nejde. Začali jsme víc tlačit v obraně, dali nějaké koše z dálky a zaslouženě vyhráli,“ říká reprezentační rozehrávač.

V hlavní roli "Vyo"

Beska ve třetí čtvrtině (24:11) smazala velké manko. Ve čtvrté vedla o tři body, ale znovu dovolila Gliwicím šňůru. Tentokrát 9:0. Na to se už nemohl dívat Tomáš Vyoral. V závěrečné šestiminutovce vysázel třináct bodů, když proměnil tři trojkové střely a dva nájezdy. Celkem v utkání zaznamenal třiadvacet bodů a osm asistencí.