Sobota 17.45: BC Geosan Kolín (4. místo, 9-6) – BK KVIS Pardubice (5. místo, 9-7)

Beksa má po fiasku v Brně hodně co napravovat. Kolín však v minulém kole otočil zápas s Nymburkem a nebude s ním lehké pořízení. Přesto se hosté o výhru pokusit musí, protože zdaleka nemají jistotu účasti ve skupina A1. Ano, tak nabitá je letos Kooperativa NBL, vždyť nyní devátá Ostrava má na kontě osm vítězství.

„Kolínský tým hraje výborný basket a po posledním zápasem mu musím dát roli favorita. Když ale změníme ty aspekty naší hry, které nás v Brně velmi limitovaly, což jsou ztráty míče a koncentrace v útoku, a také pokud budeme trefovat více střel z dálky, budeme mít dobrou šanci uspět, stejně jako například na konci roku v Nymburku. Všechno začíná od nás samotných a doufám, že změníme naši mentalitu k lepšímu,“ řekl kouč Dino Repeša.

„Musíme v první řadě zapomenout na to, jak se nám v Brně střelecky nedařilo,“ zdůrazňuje rozehrávač Michal Svoboda. „ Je jasné, že čím rychleji budeme hrát, tím více by nám to mělo svědčit. Kdybychom se ze začátku chytli nějakými lehčími koši, věřím, že o to jistější bychom potom měli být také při střelách z dálky,“ vyhlíží Svoboda střelecké probuzení týmu.