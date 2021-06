Plzák španělský je považován za největšího škůdce nejen u nás, ale v celé Evropě. Zejména proto, že nemá mnoho přirozených nepřátel. Nebezpečný je pro něj pouze nedostatek vody a také vlhké a teplé zimy, kdy ho právě oteplení přinutí opustit podzemní skrýše příliš brzy.

Plzák španělský (Arion lusitanicus) pochází z Pyrenejského poloostrova, západní Francie a Anglie. Před padesáti lety se začal rozšiřovat spolu se zemědělskou činností a brzy se zabydlel v celé Evropě, v 90. letech se dokonce dostal až do zámoří. U nás byl poprvé spolehlivě určen v roce 1991 a od té doby se v kulturní krajině invazně šíří. Velikostí (8–12 cm) i zbarvením (oranžovohnědým) se podobá našemu původnímu plzáku lesnímu (Arion rufus), který však může být delší (až 15 cm), ale také hnědý nebo černý.

Oba druhy se liší hlavně vybarvením mláďat: plzáci španělští jsou pestřejší, v odstínech žluté až hnědé, a na hřbetě mají dva ostře vyznačené žluté až citronové pruhy, plzáci lesní jsou jednobarevní, bílí až světležlutí, a mají kontrastně tmavá tykadla.

Všichni slimáci jsou velkými ničiteli rostlin, zejména zeleniny. Vylézají večer z temných a vlhkých úkrytů a zkonzumují, na co přijdou. Nejvíce jich bývá od konce května do července, proto je zvláště v tomto období důležité pravidelně kontrolovat zahradu, záhony a různá zákoutí.

Slimáci jsou nejaktivnější po dešti nebo po zálivce, proto zaléváme rostliny pouze ráno. Abychom odhalili, zda se blíží invaze, položíme na stinném místě prkno a pod něj vlhký hadr. Skrýš kontrolujeme denně, a pokud jich několik objevíme, pustíme se do ochrany celé zahrady.

Lidové metody hubení

Existuje jich celá řada. Například se vyplatí vytvořit v zahradě ohraničující výsevní pásy z rostlin, které je odpuzují – hořčice, lichořeřišnice, šalvěj, yzop. Účinnost tohoto opatření závisí na tom, jak silně se v těchto druzích rostlin vyvíjejí éterické oleje a vonné látky, přičemž rozhodující roli v tom hrají půdní poměry, světlo a teplota.

Zajímavé je i mulčování ohrožených porostů, a to listy kapradin nebo rajčat. I v tomto případě slimáky odpuzuje silný zápach. V deštivých týdnech a na těžkých půdách však musíme pokládat jen tenké vrstvy mulčovaných listů, protože v příliš silných by se drželo vlhko a byl by to pravý plží ráj. Vyplatí se používat už zaschlý materiál a mulč častěji obnovovat.

Slimákům můžeme rovněž vytvářet přirozené překážky z vápna, dřevěného popele nebo kamenné moučky, jíž lze poprášit i listy. Těmto ostrým látkám se slimáci vyhýbají, ale jsou účinné jen za suchého počasí. Déle vydrží čistý písek, který na měkkém těle plžů působí jako nepatrné, zato však velmi ostré krystalky. Plže odrazuje rovněž jedlové a smrkové jehličí, rákosová drtina nebo tlučené vaječné skořápky a v neposlední řadě i suché piliny. Ty se již odedávna sypou jako silný ochranný val kolem jiřin a fazolí.

Dobře známý hubicí prostředek je i kuchyňská sůl – posolený plzák se rozloží. Tento způsob hubení se ale nehodí pro pěstební záhony, do skleníků, fóliovníků ani na okrasné trávníky, neboť se při něm silné zasolí půda a náprava je pak složitá a zdlouhavá. Mnozí pěstitelé proto raději slimáky sbírají a likvidují, nejlépe už od časných ranních hodin.

Když chemie, tak šetrná

Při silném přemnožení však ani lidové rady nemusejí stačit, takže použijeme návnadu. Vhodné jsou přípravky, které neškodí životnímu prostředí, například ty, jejichž účinnou látkou je fosforečnan železitý, který se v přírodě běžně vyskytuje a bez problémů se rozloží na základní prvky fosfor a železo, jež rostliny dále využijí. Slimáci se po požití granulí stáhnou s pocitem nasycení do skrýší, kde zahynou. Za vlhka se účinnost přípravku nesnižuje, granule naopak nabobtnají a jsou pro slimáky ještě lákavější.

Abychom granule nejlépe využili, rozhodíme je po záhonu rovnoměrně, nikoli do kroužků nebo na hromádky. Přípravek nemá ochrannou lhůtu, což znamená, že můžeme sklízet úrodu bez omezení a nemusíme se ohlížet na dobu, kdy jsme granule rozsypali.

Náhodné požití neškodí domácím ani ostatním zvířatům.