„Solární komín jsme vyvinuli pro typickou příměstskou bytovku o čtyřech nadzemních podlažích,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Daniel Adamovský. „Náš projekt byl vytvořen se společností RD Rýmařov a je cílený na jejich bytovky. Společnost by se tak měla stát prvním odběratelem,“ doplnil.

Protože jde zatím pouze o výzkum, nelze odhadnout cenu finálního produktu. Podle vědců by ale časem měl být dostupný pro běžné uživatele.

Buštěhradský vzorek solárního komínu se od podobných typů zařízení liší třemi prosklenými dutinami. V nich sluncem ohřátý vzduch zabraňuje turbulentnímu proudění a zvyšuje tím efektivitu přirozeného větrání, které funguje i během výpadků elektřiny.

„Cílem experimentálního provozu je vypočítat přínos pro větrání budov v podmínkách České republiky a provést porovnání s běžným šachtovým větráním. V současné době pokračuje sběr dat a jejich průběžné vyhodnocování,“ sdělila Jana Simčinová z Univerzitního centra.

Podle Adamovského je nově vyvinutý solární komín zajímavý tím, že je určen pro integraci do fasády domu a má kompaktní rozměry. „Podobná zařízení na experimentální úrovni se dělají zhruba dvacet let. Jejich problémem je, že se projekty nikdy nedotáhly do podoby praktické realizace. Náš současný vynález už se přiblížil tomu, aby našel uplatnění v praxi,“ řekl Adamovský.

Nedostatečné větrání

Výhodou solárního komína je, že lze domácnosti nebo domy intenzivně větrat delší dobu. Problémem současných staveb je právě nedostatečné větrání, které může vést k vytváření plísní a řadě zdravotních problémů. „Míříme tím směrem, aby se všechny rizikové stavy omezily a ideálně vůbec nevznikly,“ zdůraznil Adamovský.

Jelikož jde o solární komín, jeho účinnost pochopitelně ve dnech menšího světelného svitu klesá. Vědci proto zvyšují výkon výškou průduchu a využívají komínového efektu. „Největší účinky má komín v jarních a letních měsících, kdy je i větrání nejžádanější,“ dodal vedoucí buštěhradského výzkumného týmu.