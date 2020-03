ANO Všichni chápou, že je potřeba zastavit nákazu. Lidé se krom nejbližších rodin vyhýbají společenskému kontaktu. Nově příchozí vzbuzují podezření. Místní slyšeli o nezodpovědných jedincích, kteří nedodržují pravidla, nebo dokonce klidně vycházejí za zábavou, i když jsou v karanténě. Pohyb cizích lidí vyvolává na vesnicích zbytečné znepokojení.

NE Rozlišovat mezi místními a „cizími“ je znakem nezdravé paniky. Důležité je, aby se lidé chovali podle všeobecně známých pokynů. Nosili roušky a nepřibližovali se zbytečně k sobě. Povzbuzovat rozlišování na „našince“ a „cizince“ vede k honu na čarodějnice a může způsobit větší škody než epidemie.

Veškerý pohyb je nebezpečný

ANO Lékaři vyzývají k tomu, aby lidé zůstali pokud možno doma. Chrání tím sebe i druhé. Nemoc se dá zastavit jen tak, že se jí vezme možnost přenosu. Veškerý pohyb mimo domov i při přísném dodržení všech pokynů je rizikový. Cesta na víkendové sídlo určitě paří k těm, které se dají odložit. Jarní práce klidně o měsíc počkají.

NE Péče o bezpečnost by nás neměla připravit o zdravý rozum. Lidé chodí do práce, na nákupy, jezdí veřejnou dopravou. Jaké nebezpečí pro ostatní představuje rodina, která se přepraví vlastním autem na chatu a tráví tam čas uvnitř nebo na zahrádce? Stejné, jako kdyby zůstala ve svém městském bytě, tedy nulové.

Lidé se mohou vyhýbat karanténě

ANO Bohužel je poměrně dost těch, kteří opatření proti epidemii berou na lehkou váhu. Chovají se, jako by se jich netýkala a zdraví druhých je jim lhostejné. Mimo „civilizaci“ se mohou například snáz vyhýbat karanténním nařízením. Chaty a chalupy jsou také ideálním místem pro pořádání mejdanů a zábav, které teď zejména mladým chybí.

NE Podceňování tvrdých pravidel se krutě vymstilo řadě zemí. V Česku, zdá se, drtivá většina občanů chápe zákazy a omezení jako nutné. Případy lehkomyslnosti se týkají zejména dnů, kdy nebezpečí nebylo tolik patrné. Samozřejmě se najdou jednotlivci s asociálním chováním. Není však žádný důvod, proč by byli větším nebezpečím pro okolí na venkově než ve městě.

Je to riziko pro samotné chataře

ANO Na Olomoucku byly uzavřeny dvě desítky obcí. Ukazuje se, že i v řadě jiných se pořádala společenská setkání v hasičárnách i jinde po oficiálním uzavření restaurací. Na takových akcích se mohlo nakazit najednou velké množství lidí, ti pak mohli roznést virus v rámci svých rodin. Testování je na venkově složitější, některá ohniska se možná teprv objeví.

NE To, že „virus číhá všude“ je sice fráze, ale je do značné míry pravdivá. Jednoznačně platí, že člověk omezí riziko dodržováním základních bezpečnostních opatření. Nepřibližuje se zbytečně k druhým, nosí roušku a pořádně si myje ruce. Pokud na to bude dbát při návštěvě venkovského krámku jako městského supermarketu, měl by být v relativním bezpečí.