Barcelona, Burgas, Korfu. V prvních dnech prázdnin přibudou další (staro)nové destinace, do kterých budou moci Češi vyrazit letadlem. A nejen z hlavního města. Obnoveny budou například lety společnosti Ryanair z Ostravy, Brna i Pardubic.

Co se týče největšího tuzemského aeroportu, pražskému Letišti Václava Havla dopravci do včerejšího dne potvrdili, že během léta postupně spustí 89 linek do sedmi desítek měst – velkých evropských metropolí i dovolenkových destinací.

Nejedná se o čísla konečná, další potvrzené linky i cílová města přibývají na internetových stránkách letiště prakticky dennodenně.

Doposud byly letecké linky fungující z Prahy vytížené jen minimálně. To by se ale začátkem prázdnin mělo citelně změnit.

Z Brna do Londýna

Cestující toužící po vzletu z Brna se dočkají opětovného startu linky do Londýna, potvrzených je i sedm dovolenkových letišť. U dalších deseti má vedení aeroportu otazníky.

„Sezonní destinace budou závislé především na rozhodnutí dopravců, uvolňování bezpečnostních opatření v cílových zemích a samozřejmě na zájmu cestujících,“ řekl Deníku mluvčí Letiště Brno Jakub Splavec.

Z Ostravy odstartuje první letoun Ryanair hned 1. července do Londýna.

A v průběhu července budou postupně spuštěny i všechny tři přímé linky z Pardubic.