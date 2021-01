Ta částka je pro běžného smrtelníka jen stěží představitelná. Vláda v letošním roce vydá ze státního rozpočtu 1,8 bilionu korun. Tedy – jak s oblibou říká premiér Andrej Babiš – 1800 miliard.

To je částka, na kterou by se nesložila ani stovka nejbohatších Čechů. Podle magazínu Forbes dohromady disponují majetkem 1,3 bilionu korun. Tedy i při jeho kompletním zpeněžení by stále 500 miliard chybělo.

Jen pár nejbohatších lidí na planetě by si mohlo dovolit financovat na rok rozpočet pro Čechy, Moravany a Slezany. Například Billu Gatesovi by pak ještě 800 miliard korun z majetku zbylo.

A kdyby na výdaje letošního státního rozpočtu chtěl našetřit běžný Čech z průměrné čisté mzdy, trvalo by mu to astronomických 63 milionů měsíců, tedy přes pět milionů let.

Kam peníze zamíří?

S největším dílem peněz bude i v letošním rozpočtu tradičně nakládat ministerstvo práce a sociálních věcí, které přerozdělí 710 miliard korun. Nejvyšší částka, konkrétně 503 miliard, je rozpočtovaná na úhradu důchodů.

Skoro 240 miliard má na starost ministerstvo školství, z nichž 180 miliard zamíří především do regionálního školství.

Necelých 96 miliard pak pošle ministerstvo dopravy do Státního fondu dopravní infrastruktury na budování silnic a železnic.

„Podíl mandatorních a kvazimandatorních výdajů, jako jsou třeba důchody, se dlouhodobě zvyšuje. Pro rozpočet je to hrozba, protože státu následně zbývá stále menší prostor pro aktivní hospodářskou politiku,“ komentuje nejvyšší „povinnou“ výdajovou položku ekonom Miroslav Novák ze společnosti Akcenta. „Pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí je naprosto nezbytná komplexní důchodová a daňová reforma.“

Bude se předělávat

Přestože rozpočet poslanci schválili až před Vánoci, už nyní je jasné, že bude potřeba ho novelizovat. Neobsahuje totiž například dopady daňového balíčku, který parlament přijal až poté, kdy byl rozpočet již schválen.

„První dvě slova, která mě tak napadnou při hodnocení státního rozpočtu, jsou, že je neúplný a zmatečný,“ poznamenává Novák.

Navíc vláda hodlá vrátit obraně deset miliard, které byly dle požadavku KSČM před hlasováním přesunuty do rozpočtové rezervy.

Zdroj: Deník Data / Jakub Rusek a a Aleš Vojíř