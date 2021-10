Na Pardubicku vede v očkování proti covidu Plch. A funguje, potvrzují data

/INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKY/ Jaká je proočkovanost v jednotlivých obcích na Pardubicku? Podívejte se do naší infografiky, přinášíme kompletní data ze všech obcí regionu. Lidem, kteří chytili koronavirus po dokončeném očkování, bylo v průměru padesát let. Nenaočkovaným nakaženým pak 27 let.

Očkování proti covidu. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Pochybujete-li o účinnosti očkování proti koronaviru, pak si zapamatujte toto jediné číslo: 86 %. O tolik procent mají plně očkovaní čeští senioři vyšší šanci, že se vyhnou těžkému covidu, ve srovnání s těmi, kteří naočkovaní nejsou. „Je to číslo, která jednoznačně říká: budete-li mít dokončené očkování, významně redukujete šanci, že prožijete těžký covid na jednotce intenzivní péče,“ konstatuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Jaká je proočkovanost v obcích na Pardubicku? Podívejte se do naší infografiky: Co říkají česká data Zmíněné celostátní číslo 86 % vychází z reálných tuzemských dat o nakažených v posledních týdnech a měsících. Jak se z nich ochranný efekt vakcinace spočítá? Ukažme si to na posledním dokončeném měsíci, tedy září. Během něj skončilo s covidem na tuzemských jednotkách intenzivní péče 43 seniorů bez očkování, tři měli po první dávce a 30 po dokončeném očkování. Z každých pěti hospitalizovaných v těžkém stavu tedy byli dva plně očkovaní. To by na první pohled nevyznívalo pro vakcíny příliš pozitivně. Jenže: abychom data správně interpretovali, je třeba vzít v potaz, že mezi seniory je naprostá většina již plně očkovaných, konkrétně se jedná o 83 procent. PŘEHLEDNĚ: Covidová čísla rostou. Jak je to s očkováním či stavem nemocnic Přečíst článek › Tedy oněch 43 neočkovaných (a tři po první dávce), kteří se ocitli s covidem na JIP, se rekrutuje z pouhých 17 procent seniorů bez (dokončeného) očkování. A zmíněných 30 s těžkým průběhem po dokončeném očkování připadá na výrazně větší skupinu 83 procent seniorů. Když se porovnají podíly nakažených v těchto jednotlivých skupinách Čechů ve věku nad 65 let, vyplyne z toho číslo ze začátku textu: v září byla šance plně očkovaných seniorů, že neskončí na JIP, o 86 % vyšší než u nenaočkovaných penzistů. Jak proti nákaze Co se týče účinnosti vakcíny proti samotné nákaze, ta v případě celé populace činila v Česku v září 80 procent, u seniorů to bylo již méně, konkrétně 66 procent. „Je to signál, že časem dochází k částečnému vyprchání ochrany vakcíny,“ přiznává Dušek. Takzvané posilující třetí dávky tak podle něj dávají smysl. Z dat také plyne, že lidem, kteří se v září nakazili i po dokončeném očkování, bylo v průměru padesát let, zatímco neočkovaným nakaženým bylo 27 let.



