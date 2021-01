S existenčními potížemi se potýká zejména řada menších cestovek. „Situace je těžká pro všechny, ale ještě komplikovanější to mají kanceláře, které se specializují na oblasti, které jsou úplně uzavřené,“ uvedl včera pro Deník místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Kromě řady evropských cílů nyní turisty nepřijímají prakticky žádné státy v Asii ani ve velké části Latinské Ameriky.

Těžké doby zahraničnímu cestovnímu ruchu věští hlavní například i ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Celý segment má obrovský propad v tržbách a v letošním roce se to bude opakovat, byť samozřejmě ještě není jasné do jaké míry,“ řekl Deníku Kovanda. V případě nepříznivého vývoje očekává krach stovek cestovních kanceláří. „Minulou sezonu ještě přežily, i díky tomu, že tady byly různé programy na podporu cestovního ruchu, ale tyto možnosti se nyní tenčí, stát je čím dál tím hlouběji ponořen v dalším dluhu,“ konstatoval ekonom.

Zásadní nedostatky ve státní podpoře pro cestovky zmiňuje i jejich zástupce Papež. „Chtělo by to, aby stát předtím, než pomoc poskytne, mnohem otevřeněji jednal s těmi, kterých se to týká,“ prohlásil Papež. Dosavadní pomoc je totiž podle něj často nedomyšlená, takže na ni skutečně silně postižené agentury nemají nárok.

Řada lidí, kteří chtěli vyjet na dovolenou loni, museli kvůli protiepidemickým opatřením zůstat doma. Za zaplacené zájezdy dostali alespoň vouchery, možnost odjet na náhradní zájezd mají do konce srpna. Podle odhadu spotřebitelské organizace dTest se jedná o desetitisíce klientů. Pokud lidé do té doby vouchery nevyčerpají, musí jim cestovní kancelář do 14 dní vrátit platbu za neuskutečněný zájezd. Cestovky mají poukazy kryté pro případ úpadku, zákazníkům by tedy peníze měla proplatit pojišťovna.

Táhne zejména exotika

„Lidé chuť cestovat neztratili, ale je potřeba reagovat na momentální situaci a vytvořit odpovídající podmínky,“ řekl Deníku mluvčí kanceláře Fischer Jan Bezděk. Společnost proto své klienty před cestou testuje přímo u letiště. „Mají tak jistotu, že odlétají s negativním testem, a v cizí zemi jim nehrozí karanténa,“ konstatoval. Nyní podle něj táhne zejména exotika, tedy destinace jako Egypt, Spojené arabské emiráty nebo Omán. „Klienti uvádějí, že stejně musí pracovat na home office a děti mají on-line výuku, takže raději stráví týden nebo deset dní v příjemnějším prostředí a teple u moře,“ dodal Bezděk.

Cestovky ovšem nemusejí mít vyhráno ani v případě, že by se koronavirus podařilo zázrakem rychle vymýtit. O mnoho klientů totiž přicházejí vzhledem k dlouhodobému vývoji společnosti. „Stále více lidí již k cestování nevyužívá jejich služeb,“ řekla Deníku Petra Štěpánová z analytické společnosti Bisnode. Ty se vyplatí zejména rodinám s dětmi anebo lidem, kteří se nedomluví cizím jazykem. „S rostoucí jazykovou vybaveností zejména mladých lidí roste počet těch, kteří raději cestují individuálně,“ dodala Štěpánová.