Uzavření přechodů vstoupí podle ministerstva v platnost o půlnoci z dneška na čtvrtek. Cílem je zajistit "zachování veřejného klidu, pořádku a bezpečnosti". Uzavření menších přechodů už minulý týden avizoval ministr vnitra Karl Nehammer.

Na hranici s Českem se opatření týká 42 přechodů. Otevřeno zůstává 17 velkých přechodů včetně těch v Slavonicích, Mikulově, Hatích či Dolním Dvořišti.

Agentura APA připomněla, že Česko, které má 10,7 milionu obyvatel, i Slovensko, které má 5,5 milionu obyvatel, hlásí v posledních týdnech vysoké přírůstky počtu nakažených koronavirem.

Na Slovensku se šíří mutace koronaviru

Podle dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) má nyní Česko v průměru posledních dvou týdnů 1119 nakažených na 100 tisíc obyvatel a Slovensko 674.5.

V Česku za posledních 24 hodin přibylo 10 725 případů nákazy koronavirem, na Slovensku přibylo 3576 pozitivních výsledků PCR testů a 3788 antigenních. Pro srovnání v Rakousku, které má 8,9 milionu obyvatel, přibylo za posledních 24 hodin 1917 případů infekce.

Rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober dnes navíc varoval, že se na Slovensku šíří mutace koronaviru, která se poprvé prokázala na konci minulého roku v jižní Anglii. Počty nakažených tímto virem jsou podle Anschobera na Slovensku "alarmující".

Už nyní platí pro lidi přijíždějící do Rakouska povinnost desetidenní karantény. Po pěti dnech lze izolaci předčasně ukončit, a to s negativním výsledkem PCR testu. Výjimku mají pendleři a nákladní doprava. Od pátku bude navíc platit povinnost on-line registrace před vstupem do Rakouska.