„Až v roce 2022 skončíme, bude to zase krásné, v plném lesku, bez nánosů nevkusných novodobějších úprav a s novinkami, které se lidem určitě budou líbit,“ říká Pavel Vlk, jenž jako manažer projektu rekonstrukce chrámu působí na Biskupství brněnském. Velmi cenná výzdoba, kterou šlo sundat, je v bezpečném depozitu.

Složité lešení dělníci tři měsíce stavěli kvůli rekonstrukci kupolovité střechy, kde je nutné vyměnit některé trámy a zrestaurovat vzácné fresky. Unikátní střecha není cihelná, ale dřevěná. Na dřevě je rákos, na něm omítka s freskami. Na kupoli je ještě věžička, které se říká lucerna.

„Lucerna na konstrukci pod sebou tlačí, což si lze představit na pomeranči. Když na něj vyvinete tlak, začne praskat. Místy jsou praskliny i skoro dva centimetry široké,“ vysvětlil Vlk, v čem je zásadní problém.

Fresky z lucerny odvezou

Fresky v lucerně jsou teď překryté ochrannou gázou, odborníci je opatrně oddělí od dřevěného podkladu, odvezou a zrestaurují. Až bude kupole zrekonstruovaná, začne se lešení postupně odebírat. Dělníci zároveň v bočních prostorách chrámu vyměňují shnilé dřevěné stropy, bude nutné udělat nové točité schodiště do jedné ze dvou věží.

„Protože to původní se loupe jak perník, jak je už špatné,“ říká Vlk. Chrám bude mít ve finále stejnou žlutobílou fasádu, jako zbytek zámku, který je inspirovaný francouzským Versailles.

Kdo si ještě pamatuje černobílou šachovnicovou podlahu v interiéru, bude po opravách překvapený. Stavaři po konzultacích s památkáři nakonec udělají podlahu z červeného mramoru, doplněného krémově bílou. „Protože červená je symbol utrpení svaté Markéty,“ vysvětlil Vlk. Rozkopaná podlaha dokládá, že kostel stojí na víc jak metr a půl vysoké navážce v místech, kde už dřív svatostánek byl. Prostě středověcí stavebníci dorovnávali terén.

Čtyři hroby

Archeologové z Archaia Brno při průzkumu podkladu po odstraněné podlaze nalezli čtyři hroby. „Všichni nebožtíci leželi na zádech orientovaní ve směru západ - východ. U dvou z nich bylo rozpoznáno uložení v rakvi či na pohřební desce. V hrobech se nenacházela žádná osobní výbava či milodary,“ uvedli v článku, který zveřejnila Archaia na svém facebookovém profilu.

Odborníci nálezy dále zkoumají. Přímo pod kostelními lavicemi pak pomocí detektoru kovů nalezli mince staré až tři století, drobné oděvní kování, knoflíky, brože, prsteny i částí růženců.

V opraveném kostele bude nové podlahové vytápění, toalety, expozice a návštěvníkům se bude nabízet vstup do jedné ze dvou věží, odkud je krásný výhled na zámeckou zahradu. „Přístupná bude i terasa vedle chrámu, která je nad zahradou. Necháme na ní udělat parkové úpravy, vysázet bylinky, bude tam možné dělat koncerty, setkávat se,“ poznamenal manažer Vlk.

Stavaři pracují naplno od pondělí do soboty. V neděli však ne. „Je to církevní stavba. A neděle je podle zvyklostí sváteční den. My to respektujeme,“ řekl Michal Denemarek, který zde působí jako mistr společnosti Archatt – památky. Hodnota stavebních prací při rekonstrukci této barokní perly Vysočiny, je vyčíslena na 107 milionů korun, velkou část pokryje dotace.