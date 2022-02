„Nejhorší bylo rozhodnout se do toho jít, pak už to víceméně šlo. Nemáš jinou možnost, než tam doplout. Když jsi sám uprostřed oceánu, tak už ti nikdo nepomůže,“ popsal devětačtyřicetiletý dobrodruh z Frýdku-Místku. Zde vloni od jara do podzimu v garáži stavěl plachetnici „Stovka“. Pětimetrová loď se stěží do garáže vešla.