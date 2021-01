Zimní Jeseníky očekávají víkendový nápor výletníků a běžkařů. Hrozí dopravní problémy a plná parkoviště zejména na Skřítku a v okolí Karlovy Studánky. Vzhledem z ideálním sněhovým podmínkám ale není důvod jezdit do Jeseníků jen za nejznámějšími turistickými atrakcemi. Je to výzva objevovat nová místa.

K méně známým střediskům patří přírodní zimní park Annaberg. Jeho návštěvu lze spojit s poznáváním pamětihodností Andělské Hory.

Vlek Annaberg samozřejmě stojí stejně jako všechny ostatní vleky v republice. Přesto provozovatelé zimního areálu odhrnují sníh z parkoviště a spustili naplno zasněžovací děla. Doufají, že zásoby technického sněhu na sjezdovce se budou hodit, až se epidemiologická situace zlepší a vláda na horách zmírní pravidla. O víkendu jsou připraveni návštěvníkům Annabergu nabídnout něco pro zahřátí a na posilněnou přes výdejní okénko. Hosty bude hřát také dobrý pocit, že vlekařům přispěli na zmírnění ekonomických ztrát aspoň zaplacením parkovného. Od parkoviště mohou běžkaři, pejskaři a rodiny s dětmi vyrazit na výlety, nebo si přímo na sjezdovce užívat boby a sáňky.

„Až nás to překvapilo, kolik rodin s pejsky a s dětmi k nám přijelo minulý víkend, přestože vleky stojí. Zastavilo tu přes sto aut za den. Přestože nemůžeme návštěvníkům nabídnout nic víc než sáňkování a nějaké to občerstvení, moc rádi je tu uvidíme. Je to smutné, když vleky stojí. Snáší se to ale lépe, když se na sjezdovce baví aspoň šťastné děti, něž kdybychom tu celou zimu seděli úplně sami,“ hodnotí současnou situaci provozovatelé vlaku Annaberg.