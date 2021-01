Německo bude od čtvrtka při příjezdu z vysoce rizikových oblastí, kterou je i Česká republika, a také z regionů s výskytem zmutovaného koronaviru požadovat negativní koronavirový test. Dnes příslušné nařízení schválila německá vláda.

Testování pendlerů | Foto: ČTK / ČTK

Za vysoce rizikovou oblast považuje Německo regiony s více než 200 novými případy na 100 tisíc obyvatel za sedmidenní období. Pokud je země hodnocena jako riziková a ne vysoce riziková, tedy když se počet nových případů na 100 tisíc obyvatel během sedmi dní pohybuje v rozmezí 50 až 199, postačí test vyhotovený do 48 hodin po příjezdu do Německa. Při příjezdu do Německa je ale nehledě na vstupní test povinná karanténa, ze které ovšem platí výjimky pro pendlery či pro tranzit.