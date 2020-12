Zdroj: DeníkJak (ne)chodily instrukce z Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví?

Společným jmenovatelem jarní i podzimní vlny byla složitá a chaotická komunikace směrem k samosprávám a občanům. Informace se k nám dostávaly velmi pozdě, často v noci či prostřednictvím tiskových konferencí, ze kterých pro nás již od druhého dne plynuly nějaké povinnosti směrem k území. V průběhu času se to mírně zlepšilo, ale k ideálu je daleko i dnes, kdy se de facto každý den koná minimálně jedna tisková konference, kterou druhý den následuje další s mírně poupravenými informacemi. Dobrá spolupráce byla od samého počátku s Ministerstvem vnitra, které je vybaveno zkušenostmi na řešení podobných situací. Bohužel vnitřní nekomunikace mezi resorty často dopadala také na nás. Proto jsme volali po ustavení Ústředního krizového štábu, který má vše koordinovat. Bohužel politické a mocenské důvody způsobily, že byl krizový štáb ustaven později a my jsme ztratili cenné dny a týdny.

Zafungovaly krizové plány kraje tak, jak měly? Nebo je nutná změna?

Jarní vlna koronavirové pandemie byla zcela novou situací, kterou nikdo z nás předtím nezažil. Na povodně, ptačí chřipku a další mimořádné události existují scénáře, metodiky či přesně stanovený postup. Na jaře jsme museli vše tvořit. Proto jsem již na konci února, kdy bylo zřejmě, že se koronavirová nákaza rozšíří také k nám, svolal jednání složek IZS, hygieniků a našich nemocnic, abychom si řekli, co můžeme udělat a jak budeme postupovat. Stejně tak jsme v mé kanceláři kreslili s dobrovolnými hasiči systém distribuce ochranných prostředků, vytvářeli služby ve skladech a nastavovali způsob komunikace se starosty obcí s rozšířenou působností. Považuji za velmi důležité, že se nám ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a starosty obcí podařilo tento distribuční systém zavést. Jsem také vděčný za výbornou komunikaci se starosty, a to nejen obcí spádových s rozšířenou působností. Myslím, že všichni v samosprávách dělali maximum, ať už organizací šití roušek, sháněním dezinfekce či osobních ochranných prostředků. Nyní už jsme na řadu procesů připraveni a je možné je de facto ze dne na den obnovit a znovu spustit.

Vyplývá z krizového řízení nějaké poučení do budoucna? Je třeba posílit nemocnice v kraji, případně konkrétní oddělení?

Poučení by mělo plynout především pro stát. Prezentace opatření směrem k veřejnosti a samosprávám musí být jasná, přehledná a srozumitelná. Pokud z opatření plyne povinnost pro kraje, obce a další organizace, musí být informace předána s předstihem, aby bylo možné se připravit. Není možné, aby v nočních hodinách bylo vydáno nařízení, podle kterého mají například naše nemocnice již od rána fungovat. To se bohužel stávalo především na jaře. Naše nemocnice dělají po celou dobu maximum možného. Nákaza se však nevyhýbá ani lékařům a zdravotním sestrám, a proto bylo nutné v dílčích případech omezit chod oddělení nebo je dočasně uzavřít. To je situace, na kterou není možné se nikdy stoprocentně připravit. Chci však poděkovat všem, kteří i v této nelehké době chod jednotlivých oddělení zajišťují a o pacienty pečují.