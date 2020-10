Není důležité zvítězit, ale dále se zdokonalovat a společně rozvíjet.

Volby v Dolní Rovni. | Foto: Jaromír Pýcha

Říjen letošního roku a volby do krajských zastupitelstev, někde další týden i do Senátu. U nás v Dolní Rovni jsme si prožili dva volební víkendy. První víkend se u nás potkal s posvícením, takže nebylo problém zajít od volebních uren rovnou na kolotoč či další tradiční atrakce a s dětmi či vnoučaty příležitost alespoň na chvíli opustit mediální korona masáž. Druhý volební víkend se zase potkal se zpřísněním epidemiologických opatření. Proto jsem si raději vyrazil splnit svou čestnou volební povinnost hned v pátek po návratu z práce a s vědomím toho, že může být i hůř vyrazil i kousek dál, mezi lidi. Do volební místnosti na Obecním úřadu v Dolní Rovni jsem se dostavil v pátek v 16.40 hodin. Byl jsem v pořadí pětadvacátý volič obvodu, který čítá více než sedm stovek zapsaných voličů. Volil jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ve druhém kole senátora, který má mou důvěru. Věřím, že nejen pro mne je příchod do volební místnosti kolem busty nejslavnějšího rodáka obce z éry Tomáše Garigue Masaryka tím nejsilnějším motivem silou svých demokratických možností sdělit touto formou ve volbách svůj individuální názor na budoucnost svého kraje, resp. rodné vlasti. Jelikož jsem přítelem fotbalu a všeho dění kolem, zajel jsem se po vhození volebního lístku podívat i do míst, kam chodím snad již od svých deseti let. Do areálu za naší sokolovnou. Dříve jsem tam docházel denně jako aktivní sportovec, dnes již nepravidelně jen jako pasivní příznivec místní TJ Sokol Roveň. Zítra se chystám k nám na Horní Roveň, neboť tam je náš obecní hřbitov a moji rodiče, kteří by v minulém týdnu slavili oba svůj svátek, se z té naší Dolní přesunuli na místa klidu a pokoje v té naší Horní. Volební právo, resp. dle svou čestnou povinnost, jsem splnil čestně a zodpovědně. Výsledky budu se zájmem sledovat. Na rovinu, důležitost jim přikládám ale asi tak jako výsledkům našich fotbalových elévů. Není důležité zvítězit, ale dále se zdokonalovat a společně rozvíjet! S daleko větším zájmem budu proto v těchto chvílích sledovat výsledek hlasování, na který upozorňoval plakát nedaleko volební místnosti. Hasiči z Dolní Rovně jsou totiž finalisty hlasování o nejlepší jednotku v celostátní soutěži hasičkých sborů! U mě osobně jsou víc než mistři světa a přilehlého okolí ve svém oboru, a to již od června 2020, kdy se přes naše obydlí přehnala ultra rychlá povodeň. Kluci byli super, díky řízené koordinaci věděli, co mají dělat, a taky to tak dělali! Takže v době volební čestně plním svojí volební povinnost a nahlas říkám, kluci hasičský jste u mě borci, nedám na vás dopustit a jednoznačně hlasuji pro Vás touto veřejnou formou! Hospoda za sokolovnou den před zápasem OP v Mikulovicích a bez diváků? Jelikož jsem optimista, věřím ve vítězství našich barev tomu, že naši hasiči si po vítězství od srdce zazpívají tu jejich!! A náš kocour Žerda? Ten to má vše na háku…Mějte krásné dny.