Jedna z mála fenomenálních knih, která pro české území vytvořila první „učebnici“ v té době už řadu let existujícího samostatného oboru – molinologie. Knihu s půvabným názvem Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách napsali Luděk Štěpán a Magda Křivanová a vydalo ji nakladatelství Argo. Ostatně Luděk Štěpán je jedním ze zakladatelů české molinologie.

Její obsah zahrnuje všechny podstatné části molinologie. Vedle stavební podoby a technologického vybavení v ní najdeme i zmínky o technologii mletí, společenských a ekonomických souvislostech, životě ve mlýně či o sekernickém řemesle.

Jedním z příkladů jak kniha ovlivnila čtenáře, je i internetový projekt Rudolfa Šimka www.vodnimlyny.cz. Jedná se ve svém rozsahu o světově unikátní databázi vodních, parní a elektrických obilných mlýnů v České republice. 22. května 2020 to bude osm let od spuštění databáze, která byla před třemi roky nově naprogramována a v mnoha ohledech vylepšena. Za tuto relativně krátkou dobu přibylo do databáze přes 8500 mlýnů a přes 100 000 autorských fotografií, map a dalšího ikonografického materiálu.

Rudolf Šimek ke stránkám vodnimlyny.cz zmiňuje: „V roce 2019 jsem na srpnovém mezinárodním symposiu molinologů v Berlíně svou databázi představil. Právě zde se její unikátnost potvrdila.“ Autor stránek doufá, že mlýnů v České republice nebylo víc jak 10 000. Pomalu mu totiž dochází energie na každodenní správu databáze, kterou denně navštíví nejméně 500 zájemců.

Kniha stála také u vzniku seminářů o vodních mlýnech pořádaných od roku 2002 Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě. Od roku 2019 na ně přímo navazují celostátní sympozia Městského muzea v Ústí nad Orlicí. Další z nich orlickoústecké muzeum připravuje na rok 2022.

O kvalitě knihy svědčí, že se dvacet let po vydání velmi špatně shání. Dodejme, že v roce 2008 vyšel opět v nakladatelství Argo druhý díl pod názvem Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II. Ostatně i díky oběma těmto knihám má nynější česká molinologie vysokou úroveň a drží krok s molinologií světovou.

Zdroj: Archiv

Rudolf Šimek, administrátor databáze vodnimlyny.cz, tel.: 732 779 818, e-mail: r.moledor@gmail.com

Radim Urbánek, molinolog a specialista na neindustriální technické objekty, ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí, tel.: 731 487 832, e-mail: vesnickepamatky@gmail.com; urbanek@muzeum-uo.cz