3. března. Den, kdy zemřel Karel Kryl. Od jeho smrti uplynulo už dvacet sedm let

Čtenář reportér





Čtenář Václav Ježek vzpomíná na básníka s kytarou. Píše: "Dnes nám chybí jeho případné songy na dobu současnou."

Je to 27 let, co zemřel Karel Kryl. | Foto: archiv Deníku/Kamil Košun