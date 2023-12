/FOTO/ Nelekejte se, nejedná se o žádnou popletenou pohádku. V pátek 1. prosince byl v Dolní Rovni slavnostně rozsvícen vánoční strom, konkrétně lípa a tradiční symbolika předznamenala přicházející čas adventní. Sněžilo, jak se patřilo, Bašapa vyhrávala a teplý punč přišel určitě vhod.

Adventní čas v Dolní Rovni. | Foto: Jaromír Pýcha

Zářící vánoční lípa je specifická záležitost obce Dolní Roveň již mnoho let. První s tímto nápadem přišel, pokud se nepletu, bývalý zastupitel a organizátor kulturních akcí v obci pan Miloš Plecháček. Tradice žije dál a to je dobře. Přes nepříznivé počasí dorazila obrovská síla občanů obce, kteří touto akcí významně přeřadili na předvánoční pohodový čas.

V sobotu 2.prosince začala Vánoční výstava v sokolovně, kterou s pílí a láskou připravují místní zahrádkáři. Každý, kdo do sokolovny zavítá, musí ocenit tu spoustu práce, která za tím vším je. Však zahrádkáři, základní škola, mateřská škola i další vystavovatelé na přípravě výstavních prostor makali každý den, již od úterního odpoledne. Klobouk dolů, my návštěvníci se můžeme tou krásou kochat po oba víkendové dny.

No, a aby toho nebylo málo, součástí výstavy je i doprovodný program. V sobotu odpoledne dorazili do Rovně manželé Jitka a Josef Kudrnovi z Trusnova se svým loutkovým divadlem Kozlíček. Kudrnovi? Jasně, nemýlíte se, jsou to skutečně manželé, kteří doma v Trusnově provozují Staročeské muzeum. Pohádka O Budulínkovi byla moc hezká a já se přiznám, po nějakých padesáti letech jsem měl zase možnost něco podobného vidět! V neděli odpoledne zpestřily výstavu vánoční koledy v podání souboru Bašapa. A v neděli navečer bude osvícen i betlém u kostela v Horní Rovni a rozsvícen vánoční strom v Litětinách u zvoničky. Adventní čas v Dolní Rovni prostě nemá chybu!

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň

