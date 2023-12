Holické gymnázium zve ve čtvrtek 14. prosince na Adventní večer.

Holické gymnázium zve na Adventní večer. Fotografie je z Adventního večera v roce 2022. | Foto: archiv Gymnázia dr. Emila Holuba

Milí přátelé, „rok se s rokem sešel" a zase máme přede dveřmi advent a Vánoce. A naše Gymnázium dr. Emila Holuba v Holicích již tradičně přichází s pozvánkou na Adventní večer. I ten letošní jsme pečlivě promýšleli – a doufáme, že Vás náš program opět zaujme. Adventní večer se tentokrát uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2023.

A na co se můžete těšit? Program zahájíme v 17 hodin ve vestibulu gymnázia vystoupením školního pěveckého sboru pod taktovkou Michala Hrocha. Pak přijde na řadu vernisáž naší absolventky, výtvarnice Edity Slabé. V 18 hodin v naší aule přivítáme sólistku opery Národního divadla Hanu Jonášovou, která během dlouholetého působení v ND Praha vytvořila řadu významných rolí, jmenujme např. Zuzanku, Despinu, Fiordiligi, Rosinu či Gildu a mnohé další. Mimo divadelní činnost se paní Hana věnuje i činnosti koncertní, především písňové a oratorní tvorbě. Vystupuje s předními tuzemskými i zahraničními orchestry a komorními tělesy, jako jsou Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Virtuosi Pragenses a další.

Paní Jonášová pedagogicky působila na New York University in Prague. Pěvkyni doprovodí významný český varhaník Josef Popelka, který získal řadu ocenění na domácích i zahraničních soutěžích. I on spolupracuje s Českým rozhlasem, kde nahrál desítky snímků, zejména barokní hudby. V jejich podání zazní především skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka a mnohé další. Chybět nebudou ani vánoční díla. Hlavním sponzorem Adventního večera je ENTERIA a. s. Pardubice. Dobrovolné vstupné bude již tradičně odesláno na konto Adventních koncertů České televize.

Mgr. Eva Pýchová, učitelka