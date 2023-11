Adventní věnec, který vyrobíte v pátek 1. prosince v dašickém kulturním domě, si můžete zakoupit za 300 korun nebo ho přenecháte k prodeji Charitě Pardubice. Ta výtěžek z této akce věnuje Domácímu hospici Andělů strážných.

Adventní věnec. Ilustrační foto. | Foto: Milena Michaela Orsi

Přijďte si vyrobit adventní věnec do Dašic a podpořte Domácí hospic Andělů strážných. Adventní věnec neodmyslitelně patří k symbolům předvánočního období. Pokud si chcete vyrobit vlastní a ještě k tomu podpořit dobrou věc, vydejte se v pátek 1. prosince 2023 od 14 do 18 hodin do dašického kulturního domu.

„Všechen potřebný materiál budete mít k dispozici na místě,“ uvedla ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová, jež je zároveň komunitní pracovnicí v projektu Komunita pro komunitu.

Vyrobený věnec si můžete zakoupit za 300 korun nebo ho přenecháte k prodeji Charitě Pardubice. Ta výtěžek z této akce věnuje Domácímu hospici Andělů strážných. Ten poskytuje péči o nevyléčitelně nemocné v prostředí domova. Umožňuje tak trávit poslední dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti mezi blízkými. Péči je nabízena bezplatně, a to jak lékařská, ošetřovatelská, psychosociální i duchovní. Registrace na akci je možná na e-mailové adrese machova@konep.cz.

Adventní věnce pro hospic.Zdroj: archiv Oblastní charity Pardubice

Co je cílem projektu Komunita pro komunitu? Komunita pro komunitu je název projektu Místní akční skupiny (MAS) Regionu Kunětické hory. „Jeho hlavním smyslem je stmelovat rodiny, podporovat opomíjené skupiny obyvatel, aby si mohly užívat aktivního důstojného života ve společnosti a také zamezit odlivu lidí z venkova do měst,“ nechal se slyšet předseda MAS Regionu Kunětické hory Jozef Petrenec. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. Má dva klíčové partnery. Těmi jsou spolek Zdraví a sportovní aktivity a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). V režii KONEPu je komunitní a mezigenerační spolupráce a dobrovolnictví.

Tomáš Dvořák

Zdroj: Redakce

Své vánoční příspěvky nám posílejte na mail vanoce@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a město či okres, v němž žijete. Děkujeme!