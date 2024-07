V Dolní Rovni to žije.

V Dolní Rovni to žije. Kdo tvrdí něco jiného, je vážně drobet pomýlený.

Jedna normální sobota 13. července v Dolní Rovni.

Dopoledne zastavil ve stanici Roveň - hlavní nádraží při cestě z Pardubic do Borohrádku a zpět historický vláček motoráček, pokud se nepletu Hurvajs se mu říká…

Ve 13:00 hod. začal na Horní Rovni tradiční turnaj v malé kopané, který pořádají místní hasiči a hasičky. Parádní mače, v týmech aktivní hráči současnosti, legendy a hlavně, budoucnost fotbalu v Rovni. Dravé mládí se předvedlo v plné parádě, žádný ostych a úcta k legendám v týmech soupeřů. A třeba takový Radim Novák, ten úplně jasně vyzařoval fotbalové sebevědomí a zaslouženě se stal i nejlepším střelcem turnaje. Kdo vyhrál? Domácí tým hasičů (v červeném).

Po skončení sportovní části dne jen rychlá sprška na osvěžení a hurá do sokolovny v Dolní Rovni. Přijelo divadlo z Prahy! Původně se mělo hrát venku, ale pořád lije nebo prší až skoro, víte co( jak to říkal starej Komárek v podání pana Kemra). Takže volba na jistotu byla vynucená a hrálo se pod střechou. Divadlo a známí herci, např. Jaroslav Sypal, Jaroslava Stránská, Slávek Boura a další. Šest v tom…komedie jako hrom, komedie na odlehčenou a pobavení. Kdo přišel, tleskal. Kdo nepřišel, tak může litovat. Nemusí však zoufat, vždyť v létě bude moci ještě v Dolní Rovni vyrazit za sokolovnu na promítání letního kina.

V Dolní Rovni to prostě žije a ten, kdo tvrdí něco jiného, je vážně drobet pomýlený. Tak krásné léto a zase brzy někde na viděnou!