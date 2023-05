Už čtvrtým rokem organizují logistici z Pardubic charitativní běh Po stopách Alfréda Bartoše a Silver A. V přechozích letech přispívali do Vojenského fondu solidarity. Letos se rozhodli výtěžkem podpořit dítě jednoho z nich, vážně postiženou Markétku.

Charitativní běh po stopách Alfréda Bartoše letos logistici věnovali Markétce. | Foto: Milan Hlavatý

Už čtvrtým rokem organizují vojáci z velitelství 14. pluku logistické podpory a 141. zásobovacího praporu na Pardubicku charitativní běh Po stopách Alfréda Bartoše a Silver A. V přechozích třech letech tak pravidelně přispívali do Vojenského fondu solidarity. V letošním roce se logistici z Pardubic rozhodli podpořit dítě jednoho z nich, vážně postiženou Markétku.

Alfréd Bartoš byl československý voják, příslušník československého protinacistického odboje za 2. světové války. Dětství prožil v Sezemicích. V letech 1941 až 1942 byl velitelem výsadkové skupiny SILVER A, která také spolupracovala se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Alfréd Bartoš se zastřelil v bezvýchodné situaci, když byl 22. června 1942 na rohu Smilovy a Sladkovského ulice v Pardubicích obklíčen německými vojáky.

„Naši vojáci přispívají do Vojenského fondu solidarity pravidelně několikrát ročně. Ať už je to při celorepublikovém Běhu válečných veteránů, během listopadové veteránské sbírky nebo měsíčně, přímo na účet fondu. V letošním roce jsme se poprvé rozhodli květnovým během podpořit někoho adresně. A tak jsme výtěžek z běhu věnovali dítěti jednoho z našich vojáků. Vážně postižené Markétce, která nemá to štěstí, aby vyrůstala jako všechny ostatní zdravé děti. Jí i její rodině se tím snažíme alespoň trochu pomoci, aby společně vše lépe zvládali,“ říká o letošním charitativním běhu vrchní praporčík 14. pluku logistické podpory nadpraporčík Josef Šerý.

Trasa štafetového běhu vedla již tradičně místy, připomínajícími působení českých odbojářů 2. světové války. Vybíhalo se z kasáren Letiště Pardubice, přes Valy, Lázně Bohdaneč, Srch a Sezemice, až k památníku Zámeček, kde trasa končila. V Sezemicích se vojáci na chvíli zastavili, aby společně s velitelem 14. pluku logistické podpory plukovníkem gšt. Miroslavem Horáčkem položili kytici k Pomníku Alfréda Bartoše.

Závěrečnou štafetu z Tyršových sadů k Památníku Zámeček běžela téměř čtyřicítka logistiků. Společně s nimi běžel i ředitel Památníku Zámeček Viktor Janák, který se závěrečné štafety účastnil už druhým rokem. Celá trasa běhu, složená z 8 etap, měřila přes 57 kilometrů a vojáci ji uběhli za necelých 6 hodin. Jako památku na běh si mohl každý zakoupit tematické tričko s logem běhu.

U Památníku Zámeček se všichni společně poklonili památce obětí Heydrichiády a při bohoslužbě si připomněli osobní statečnost a hrdinství Alfréda Bartoše, členů skupiny SILVER A i řady dalších občanů Pardubicka. Vojenský kaplan 43. výsadkového pluku kapitán Milan Novotný tehdejší čin parašutistů připodobnil k charitativnímu činu vojáků ze 14. pluku logistické podpory. „Vidím v tom jistou symboliku. Stejně jako Alfréd Bartoš a ostatní parašutisté tehdy dali své životy všanc a obětovali je pro dobro druhých, také vaši vojáci nejsou lhostejní k osudům druhých. Jsou solidární a obětují něco ze sebe pro druhé. Pro ty, kteří to potřebují,“ řekl vojenský kaplan Novotný.

Už druhým rokem mohou vojáci, kteří se charitativního běhu účastní, navštívit Památník Zámeček a zdejší expozici. Toto pietní místo, které se nachází na místě bývalého nacistického popraviště v Pardubicích, připomíná temnou část historie. Jedinečná expozice je mementem pro budoucí generace a zachycuje tragické příběhy těch, kteří se dokázali postavit zlu. Připomíná hrůzy nacistického režimu a válečné zločiny páchané nacisty za 2. světové války, zejména pak v období Heydrichiády.

„Trasou běhu si připomínáme hrdinské činy účastníků československého protinacistického odboje za 2. světové války. Není to jen pouhý běžecký úsek, je to symbol uznání a respektu skupině Alfréda Bartoše i všem občanům Pardubicka, kteří s domácím odbojem neváhali spolupracovat a zaplatili za to svým životem. Velmi cením, že naši vojáci nezapomínají tyto historické události. A současně si vážím i toho, že jim nejsou lhostejné ani osudy ostatních vojáků a společně dokážou semknout, aby pomohli jednomu z nich, “ dodává na závěr velitel 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Miroslav Horáček.

Helena Řebíčková